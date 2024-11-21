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HOLA 60公分「耶誕小樹」讓小宅華麗過節　百款新品現開賣

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▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

▲HOLA 2024推出多款耶誕節單品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

HOLA和樂家居去年開賣的60公分高耶誕小樹，今年再回歸，讓空間有限的小宅也能華麗過節，並提供百款耶誕新品，從吊飾到香氛通通有，滿足各種布置需求，搭配「聖誕小樹製造所」快閃店，提供多種專屬吊飾和客製化服務，讓每棵耶誕小樹都別具意義，變成屬於自己的歡慶節日。

▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

今年的新品系列結合童趣與優雅，吊飾選用不同材質，從英國Amica和丹麥GRY&SIF的羊毛氈作品，到溫潤霧面的陶瓷吊飾，都呈現出濃厚的北歐風情。可愛的動物角色、簡約的幾何造型，都能為居家環境增添耶誕氣息。艾禮思陶瓷擺飾系列也推出小房子造型，內可放置蠟燭，燭光透過窗戶散發出溫暖光芒，是冬季家居的季節確幸。

▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

去年首度登場的「聖誕小樹製造所」也在今年回歸，從11／23起於全台多地快閃登場，消費者可挑選小樹及喜愛的配件，由HOLA設計師現場手工裝飾並包裝，提供獨一無二的客製化體驗，可以透過線上服務選購耶誕小樹及配件。

▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

▲HOLA 2024耶誕節單品。（圖／業者提供）

業者表示，即起至12／25於指定時段在全台門市及快閃店購買60cm耶誕小樹及任一配件，包括燈串、吊飾、樹頂星等，在結帳後即可享有免費的綁樹及專屬提袋包裝服務。而澳洲CIRCA聖誕節限定系列原價740元起，也推出單品特價540元起優惠。

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列，VINTERFINT壁面掛飾，售價449元。（圖／品牌提供）

隨著年底將近，IKEA也推出最新VINTERFINT耶誕系列，將北歐傳統和現代設計相結合，為這個節日帶來溫馨愉悅的氛圍。其中包括抱枕套、耶誕裝飾組都有著滿滿北歐森林的氣息，而醒目且充滿意象的白色小屋裝飾桌燈，採用電池設計，方便安置在家中任何角落，輕鬆轉變居家氛圍。

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT禮品包裝紙，尺寸3x0.7公尺，售價59元。

VINTERFINT系列以瑞典森林為靈感來源，圖案中融入狐狸、松鼠等森林動物，以及冬季植物和花卉，旨在營造出一個充滿瑞典語「Mys」，意即「舒適」與「溫馨」的居家空間。這套系列產品涵蓋了從裝飾品到家居用品的多樣選擇，單品售價59元起，讓民眾能輕鬆體驗瑞典獨特的節慶魅力。

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲（左）VINTERFINT耶誕樹裝飾3件組，售價379元；（右）耶誕樹裝飾品2件組，售價179元。

該系列中的亮點包括多款耶誕樹裝飾，如2件組的動物裝飾品和3件組的動物造型裝飾球，展示出可愛的狐狸、馴鹿等森林生物，帶來濃厚的節日氣息。STRÅLA星星燈罩和LED裝飾桌燈，則以柔和的燈光渲染節日氛圍。其他如聖誕老人擺飾、松木壁面掛飾及傳統山羊造型裝飾品，讓人輕鬆布置出節慶的溫馨感。

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲STRÅLA陶瓷白色屋Led裝飾桌燈，高16公分，售價449元。

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT靠枕套，售價199元；紅色山羊裝飾品2件組，售價299元；STRÅLA宮人草燈罩，高度70公分，售價179元。

此外，IKEA從11／1至12／30「耶誕派對外帶餐」也正式登場，4-5人份的餐點包括耶誕烤全雞、焗烤起司通心粉，加上肉丸拼盤、煙燻鮭魚沙拉與雙甜點，原價2,599元，早鳥訂購特價1,980元；雙人份的小型套餐則提供6道料理，原價1,180元，早鳥特價999元。

▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推出最新VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT兒童圍裙，售價149元；SILLTRUT玩具廚房，尺寸68x40x100公分，售價2,499元。

星巴克近期也對外公開星迷年年期待的耶誕系列商品，超可愛的耶誕系列，今年以「嘉年華」為主題打造魔幻時光，超療癒的耶誕樹杯跟畫龍點睛的杯緣子，都讓一秒感受節慶風韻。

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克發表一系列耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

HOLA, 耶誕小樹, 快閃店, 吊飾, 客製化

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