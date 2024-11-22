風Luxury／積家2170萬雙龍錶登台　盤踞星空圖引目光投向陀飛輪

▲積家超凡複雜工藝大師系列 945 型機芯祥龍腕錶限量5只，約21,700,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）年度複雜功能錶款近日登台亮相，當中包括多款千萬大作，限量5只的Master Hybris Artistica Calibre 945「Dragon」超凡複雜工藝大師系列 945型機芯祥龍腕錶，即為頂尖工藝代表作，一對金雕祥龍盤踞於穹頂形星空圖圓盤的邊緣，將視線引向在一個恆星日內沿錶盤完整旋轉一圈的Cosmotourbillon 天文飛行陀飛輪，更令人驚嘆的是還結合三問報時功能，複雜設計更上層樓，定價約21,700,000元。





▲積家超凡複雜工藝大師系列 945 型機芯祥龍腕錶的錶圈精雕龍鱗紋。

積家超凡複雜工藝大師系列 945型機芯祥龍腕錶，具時、分顯示、月份、24 小時顯示，並具指示恆星時的，Cosmotourbillon 天文飛行陀飛輪，以及飾以星空圖的星空盤實時顯示北半球星座、黃道日曆、三問報時，而裝飾也極為講究，由品牌珍稀工藝工作坊工匠大師耗時 50 小時手工雕刻出金龍，錶圈也雕飾龍麟紋。





▲積家超凡複雜工藝大師系列184型機芯腕錶限量5只，約32,500,000元。

同時來台展出的積家超凡複雜工藝大師系列184型機芯腕錶，身價更驚人，定價約32,500,000元，以1052枚零件構成的184型機芯集合積家最細小的雙軸Gyrotourbillon球型陀飛輪、萬年曆、西敏寺鐘聲三問報時功能、1分鐘恆定動力裝置、瞬跳分針和瞬跳日期顯示，由同一位製錶師耗費約5個月獨立完成組裝機芯，功能極為複雜但設計直觀，讓錶主一眼就能辨別各項功能，同時欣賞機械運作之美。





▲江詩丹頓閣樓工匠閣Le Temps Divin系列以亞洲四大神獸為主題，運用細木鑲嵌工藝創作朱雀陀飛輪錶。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）旗下閣樓工匠Les Cabinotiers系列也是集結複雜功能、精湛裝飾工藝的完美結晶，最新力作Le Temps Divin系列推出致敬希臘時間之神、亞洲四大神獸與日本神話創世神祇等3大主題錶款，當中鎮守四季且代表東南西北方位的亞洲四大神獸青龍、朱雀、白虎、玄武，以細木鑲嵌呈現主角的靈動姿態，每一款錶平均採用10至12種木材，且用上超過200片細木鑲片，搭載2160超薄陀飛輪自動上鍊機芯，每一款都是獨一無二。

