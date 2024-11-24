3個簡單概念　打造出無印風的清爽廚房

▲想要有清爽廚房，是要從購物就開始。（圖／翻攝日本無印良品官方紛絲頁、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人的家中廚房總是收納黑洞，想做的料理這麼多，空間卻如此少，偏偏目前還有很多開放式廚房設計，或是因空間有限，與客廳相連或同一空間的狀況也很高，想打造清爽顏值高的廚房，不妨參考無印良品堅持的清爽心法，重點不在收納，而是選擇。

清爽視覺

觀察一下住宅整體的環境，牆面與櫃體的顏色，把整體的視覺基調用色彩統合，在空間中最大片的顏色是什麼，所使用的電器包括冰箱、微波爐、烤箱、電飯鍋等都要一併考量，還有收納罐、收納架、碗盤鍋具甚至是調味料罐架等小物也要注意，不是單看「一個」喜不喜歡。

找出真正需要的

做菜讓人愉悅，當我們想嘗試新的菜色或做法時，也會考慮到使用的工具，從小物到電器，可能會引發你再購物的慾望，但在購物之前，先考量「這是否是我生活真正需要的」而不是「只是想要」。

舉例，一個月只會用一次的煎鬆餅機、或是看起來可同時間煮很多菜色的煎盤或小家電，但事實上一次煮出的食物份量，卻不符合家中人數使用。即便價格不會造成什麼負擔，這類的商品也會佔據你的生活空間，維持乾淨也會是一種負擔。

「放得下」不同「塞滿」

把一個收納櫃全部塞得密不透風，就等同堆積的這些是完全無用的商品，因為你很可能忘記裡面有什麼，即便記得，想到要拿掉前排的商品才能挖掘出後端的物品，然後用完再塞回去，多半的人都會直接放棄使用。

所以「堆積」等同是「丟棄」，是絕對可能的，在一個收納櫃中，至少要留下30%以上的空間，不只是因為空氣流動，而是動線問題與視覺問題，家中客廳若滿到連人都走動不了，基本上就是一個垃圾堆。持續的汰換、清除櫃內商品是需要的，如果滿到一個程度，或是在購物前可以先想想這個部分，就能直接解決煩瑣的處理時光。