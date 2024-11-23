初學者也輕鬆上手！「超閃眼影霜」一抹成為注目焦點

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

年末聚會、派對接踵而至，該如何成為眾人矚目的焦點呢？ 眼睛為全臉妝容的重心，但對於彩妝新手來說，眼影不小心就會顯得色彩太重，挑選濕式的眼影霜或是眼影蜜，一抹服貼，絕對不怕失手。

▲Visée 3D炫鑽眼彩蜜，330元。

特製斜面刷頭，可用尖端拉出細緻線條，也可使用斜面大範圍塗抹，以大小不一的閃粉珠光亮片散發各式璀璨偏光，細閃亮片造成的明暗色塊對比，讓眼窩凹陷處更顯深邃，打造視覺立體感，實現歐美混血般的眼窩。

▲Sisley 植物光感眼影晶露，1,650元。

以奢華眼霜精華為基底，全天為雙眸提供持久的保濕水感，運用先進的激亮緻色科技，讓眼睛散發出細膩的璀璨光輝。奢華乳霜轉化粉體科技，實現液態到粉態的快速轉換，一抹即融，打造多變的眼妝效果。

▲BOBBI BROWN 流雲持久防水炫彩眼影筆-璀璨星光系列，1,300元。

冬季限量推出全新聖誕5色，一抹擁有最閃亮眼眸，超持久防水質地，不怕眼摺卡痕，簡單又快速一筆就能完妝。

▲RMK 經典水感眼蜜，#02，1,350元。

賦予濕潤般透出水漾光澤的液態眼影，粉紅色調中增添銀色和藍色的珠光亮澤，薄薄塗抹流露性感的氛圍，若層層疊擦後則能展現與眾不同的清新氣息。