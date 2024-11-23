中華隊晉級冠軍戰！台北101今晚點燈為台灣集氣

▲台北101今點燈為在東京的中華隊集氣。（圖／翻攝台北101官網）

記者蔡惠如／綜合報導

中華隊今（11／23）確定晉級世界12強棒球賽冠軍戰，睽違32年再戰世界棒球最高殿堂決賽，台灣地標台北101也宣布，將於今晚6點至10點在外牆打燈，讓世界見證台灣的熱情與驕傲，也讓國人一起為中華隊集氣喝采。民眾不妨拿起手機見證這熱情時刻。

由於今上午委內瑞拉不敵美國，且比分差距未超過9分，中華隊已透過優質率（TQB）確定晉級冠軍戰。這是繼1992年奧運後，台灣再度站上世界棒球最高殿堂的決賽舞台。

32年前的巴塞隆納奧運，中華隊以5勝2敗的佳績在預賽拿下第3名，交叉決賽更以5：2力克日本晉級冠軍戰。雖然最終以1：11不敵古巴獲得銀牌，但這仍是台灣在奧運史上最輝煌的棒球成績。今台灣在12強賽再度進入決賽，也再次讓民眾情緒沸騰，今晚將在複賽最後一戰迎戰日本隊。

台北101表示，今晚將於晚間6點至晚上10點在外牆點燈打字，為在日本參賽中的中華隊加油！希望透過此舉凝聚全民力量，讓世界見證台灣的熱情與驕傲，與我們一同為中華隊助陣喝采！點燈文字為「HITO HERO」、「台灣尚勇」、「安打安打全壘打」、「TEAM TAIWAN」、「 吼吼～吼～吼吼吼」、「 台北101❤️❤️❤️」。