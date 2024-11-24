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肌膚變得紅通通？營養師點名酒糟敏感肌「禁忌食物」

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▲▼營養師點名酒糟敏感肌「禁忌食物」 。（圖／Unsplash）

▲咖啡因會激活交感神經，容易引起肌膚泛紅。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉涼，也因為台灣潮濕環境使然，不少民眾因為敏感酒糟、臉頰紅通通來求助醫師，營養師高敏敏分享，此時要避免吃一些刺激性食物，以清淡飲食為大原則，究竟要怎麼吃才能肌膚變穩定，一起來了解！

▲▼營養師點名酒糟敏感肌「禁忌食物」 。（圖／Unsplash）

#酒糟肌NG食物

辛辣、熱食、酒精

容易刺激神經、釋放傳導物質，使血管擴張，釋放組織胺。

巧克力、柑橘類、番茄

含有肉桂醛的食物，可容易使皮膚敏感的人受刺激。

咖啡、茶類

含有咖啡因會激活交感神經，使血管擴張，讓肌膚變得容易泛紅。

▲▼營養師點名酒糟敏感肌「禁忌食物」 。（圖／Unsplash）

#酒糟肌ok食物

優格、優酪乳、味噌、納豆

含有益生菌，可以調節腸道菌叢平衡，減少發炎情況。

海帶、菠菜、花椰菜、百香果

含有膳食纖維，能幫助排便代謝順暢、幫助腸道健康，同時也是益生菌的食物來源。

▲▼營養師點名酒糟敏感肌「禁忌食物」 。（圖／Unsplash）

除了以上飲食要調整以外，一些生活習慣也要改變會更有幫助。

1.清潔生活用品：像是化妝品刷具、枕套都要多多清潔，避免蟎蟲大量繁殖。

2.保持好心情：情緒緊張、壓力大的時候也可能使蟎蟲增加。

3.保持環境乾燥：潮濕悶熱的環境，有利蟎蟲生長。

4.清爽保養：彩妝/保養品含油量太多，等於給蟎蟲養分，盡量做好爽保濕即可。

▲▼營養師點名酒糟敏感肌「禁忌食物」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

酒糟肌, 敏感肌膚, 飲食調整, 禁忌食物, 肌膚護理

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