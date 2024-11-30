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PRADA機器人、毛絨小熊吊飾可愛到頂　1.7萬玻璃聖誕球很搶手

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PRADA的全新鑰匙圈配飾以及居家生活的精美裝飾與桌遊，都可愛到令人忍不住尖叫。（PRADA提供）

▲PRADA的全新鑰匙圈配飾以及居家生活的精美裝飾與桌遊，都可愛到令人忍不住尖叫。（PRADA提供）

圖文／鏡週刊

怎麼辦？PRADA可愛到要令人尖叫啦！對於即將到來的聖誕節與跨年，PRADA企劃了一系列在外出時可搭配的全新鑰匙圈配飾、以及居家生活時的精美裝飾與桌遊，讓人無論何時，都可以有好可愛好講究的PRADA陪伴，不僅僅只是大家早知道的服裝、鞋子與包款，而是真正的進入你的生活，成為日常的partner。

PRADA吊飾可愛到頂　2.3萬撲克牌你捨得打嗎？

▲（由左至右）針織機器人鑰匙圈吊飾未定價、Re-Nylon機器人鑰匙圈吊飾NT$37,000、剪羊毛機器人鑰匙圈吊飾未定價、天鵝絨機器人鑰匙圈吊飾NT$40,500、Re-Nylon機器人未定價。（PRADA提供）

一系列的鑰匙圈配飾充滿科幻色彩又活潑可愛，結合俏皮與精緻、揉合多重細節，並於形態上呈現不同的PRADA風格，不論是飾以經典Saffiano皮革、標誌性再生尼龍材質、或是採用天鵝絨、燈芯絨、剪羊毛與麂皮等應景元素的機器人吊飾，亦或是體現品牌工藝的毛絨小熊吊飾，都是融合了趣味與優雅，以全新的裝飾方式打造出獨一無二的時髦態度。

PRADA吊飾可愛到頂　2.3萬撲克牌你捨得打嗎？

▲（由上至下 由左至右）洋裝小熊吊飾NT$ 24,000、漁夫帽小熊吊飾未定價、藍色羊毛小熊吊飾未定價、丹寧小熊吊飾NT$24,000、粉色羊毛小熊吊飾NT$24,000、花朵小熊吊飾未定價。（PRADA提供）

至於居家生活，印有細緻PRADA logo及三角標誌的玻璃聖誕裝飾、運用紅色、黑色與白色營造應景氛圍的遊戲套組、經典優雅Saffiano皮革盒盛裝的撲克牌組、西洋棋、圍棋、雙陸棋等，是一種珍貴收藏品、也是聚會時髦焦點、更是雋永的精緻禮讚。

PRADA吊飾可愛到頂　2.3萬撲克牌你捨得打嗎？

▲聖誕裝飾（紅白），NT$17,000。（PRADA提供）

PRADA吊飾可愛到頂　2.3萬撲克牌你捨得打嗎？

▲紅色皮革套撲克牌組，NT$23,000。（PRADA提供）

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關鍵字：

鏡週刊, PRADA, 吊飾, 撲克牌

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