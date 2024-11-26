肌膚乾燥還有小顆粒？換季穩膚精選保養清單

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然已經是進入冬季，但台灣的天氣依舊忽冷忽熱，肌膚也容易出現不穩定的狀況，乾燥缺水甚至出現泛紅、痘痘等問題，以下就分享多款既保濕又清爽的好物，讓你美美度過換季時光。

＃佳麗寶 DEW彈潤膜法晶乳，80ml、售價1,350元

以「Skincare Holic」（保養愛好者）的概念自2020年重塑形象，全新的DEW系列將1981年就開始投入的玻尿酸研究，持續精進並且發揚光大，喚醒現代女性對於乳液的重視，這次全新推出的彈潤膜法晶乳，運用細緻水潤的質地，可以更好的深入肌膚保濕潤澤，尤其是膚況不好時，過於濃重的保養單品反而容易適得其反，更加輕盈的配方賦予恰到好處的營養更有助穩定膚況。

＃Rofen's珞凡氏 肌光彈潤胜肽修護精華液，30ml、售價2,350元



以精準高效配方創立的Rofen's首個系列肌光彈潤，以補水、修護、保水的金三角養膚概念，推出前導水、精華、水乳霜等單品，其中，精華液添加最高濃度的獨家成分賦活五胜肽，可以帶給肌膚滿滿的修護能量，而且吸收超快，完全不會覺得負擔，男女都可以使用的養膚神器。

＃ORBIS 芯生悠精華保濕噴霧－虹光限定版，50ml、售價630元

ORBIS的芯生悠系列不添加酒精、香料、色素等堅持，受到很多敏感性肌膚的愛戴，針對肌膚只有早晚保養仍然覺得不夠補水的女性，推出隨時隨地都可以使用的保濕噴霧，細膩水花富有水通道關鍵成分與雪之下精華，宛如肌膚行動電源能夠迅速為膚況補氣，妝後使用更能夠打造潤感光澤好命膚況。