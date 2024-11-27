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首波冷氣團報到來學「暖肌禦寒法」　安瓶＋乳霜滋養肌膚雙效加乘

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北部天氣預報今天最低溫下探11度！難怪好多人都想學「暖肌禦寒法」！

▲首波冷氣團報到，臉部肌膚跟心靈也要做好禦寒準備。（圖／取自rimjunhee IG）

圖文／CTWANT

從昨天晚上開始天氣就變得冷颼颼！那是因為首波大陸冷氣團終於正式報到！冷空氣加上輻射冷卻效應影響，接下來這幾天全台都會感受到氣溫明顯下降，不只保暖衣物該拿出來，臉部肌膚跟心靈也得做好禦寒準備。

因為天氣急速變冷，很容易出現乾燥粗糙的NG膚況，這時候推薦可用封存有最強修護能量的安瓶搭配能深度鎖水的乳霜，達到1+1>2的保養效果，讓肌膚在短時間內恢復水潤度與光澤度。

雪花秀滋陰蔘縮時修護安瓶20g／4,380元 將高純度、高活性成分利用特殊雙劑包裝，新鮮的封存於安瓶內，旋轉開後淡紅色人蔘果活萃才會被釋放出，發揮最大功效。（圖／品牌提供）

▲雪花秀滋陰蔘縮時修護安瓶20g／4,380元，將高純度、高活性成分利用特殊雙劑包裝，新鮮的封存於安瓶內，旋轉開後淡紅色人蔘果活萃才會被釋放出，發揮最大功效。（圖／品牌提供）

提到好用的乳霜當然就是雪花秀的滋陰蔘回彈霜，在安瓶後擦上它，妳會發現雙效加乘，能養出細緻彈潤且充滿健康光澤的膚質。（圖／品牌提供）

▲提到好用的乳霜當然就是雪花秀的滋陰蔘回彈霜，在安瓶後擦上它，妳會發現雙效加乘，能養出細緻彈潤且充滿健康光澤的膚質。（圖／品牌提供）

在家時認真做好保養，外出時不想被冷風直吹就得要靠「口罩」！既能防寒、隔絕病毒，假如是漂亮的圖紋跟顏色還可以增添流行感，讓妳冬天戴口罩不無聊，也能很時尚。

CSD中衛全新推出《雪窗花》3D成人立體款口罩，結合冬季雪花及台灣獨有窗花元素的設計，能成為冬日穿搭的造型亮點。（圖／品牌提供）

▲CSD中衛全新推出《雪窗花》3D成人立體款口罩，結合冬季雪花及台灣獨有窗花元素的設計，能成為冬日穿搭的造型亮點。（圖／品牌提供）

乾冷季節來臨，有沒有發現雙手的乾裂細紋特別容易跑出來？提醒女孩冬天要比夏天更勤擦護手霜！若是覺得擦完護手霜好像很快就無感？那是代表妳的護手霜成分不夠厲害，建議可挑選以臉部保養成分為出發點的植萃精華配方，才能夠快速擁有滑嫩透亮的貴婦手。

Dunay這瓶運用外泌體科技的「Exoso-Metic晶凝水光護手霜」，裏頭還有五種神經醯胺，可以真正深層保濕滋養乾燥手部，想要撫平皺紋、修復粗糙、均勻膚色，通通都能交給它。（圖／品牌提供）

▲Dunay這瓶運用外泌體科技的「Exoso-Metic晶凝水光護手霜」，裡頭還有五種神經醯胺，可以真正深層保濕滋養乾燥手部，想要撫平皺紋、修復粗糙、均勻膚色，通通都能交給它。（圖／品牌提供）

根據調查，天氣一冷，憂鬱指數也會跟著大幅提升，所以照顧完肌膚，如果你發現因為天氣太冷讓心情也跟著降溫？別忘了噴上可以療癒心靈的愉悅感香水，創造冬天的幸福感受！

帶有明亮愉悅花香氣息的雅頓白茶粉紅蒼蘭香水，是很多女生冬天的最愛！可趁現在櫃上推出「買香活動」時添購「白茶粉紅蒼蘭心動組」，白茶粉紅蒼蘭香水50ml+白茶粉紅蒼蘭香水30ml只要6折價1,500元就能入手，超級划算。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 禦寒, 保養

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