宋慧喬43歲慶生照再度美出新高度！身材管理祕訣公開　吃豆腐瘦下來

▲宋慧喬。（圖／取自宋慧喬IG）

圖文／CTWANT

韓國女神宋慧喬日前剛過完她的43歲生日，許多粉絲都很好奇她究竟如何保持如此纖細的身材？原來她成功減掉了17公斤，靠的就是「豆腐減肥法」！今天就來揭開宋慧喬的減肥祕訣，看她如何靠這個簡單有效的方法狂甩脂肪！

1.豆腐減肥法：高蛋白低熱量的健康選擇

宋慧喬的減肥祕訣之一就是豆腐，據悉她在飲食中常以豆腐替代高熱量的碳水化合物，例如將主食換成豆腐，配合蔬菜和低油的料理方式，不僅能控制熱量攝取，還能保證身體所需的營養。

不過關於「豆腐減肥法」有沒有該注意的地方呢？京都堂中醫周律廷醫師表示，豆腐因為富含大量的蛋白質及膳食纖維，熱量低又能增加胃部的飽足感與膽固醇代謝，相對來說很適合正在增肌減脂、飲食控制者食用，不過由於其性味甘、大寒，所以體質偏寒者不適合攝取過多，有痛風者以及患有腎臟疾病的患者也要注意分量。京都堂中醫張家榕營養師則提醒女孩盡量選擇接近黃豆原型、沒有過度加工的豆腐，如板豆腐、傳統豆腐、嫩豆腐，並避開百頁豆腐、魚豆腐，原因在於百頁豆腐的熱量及鈉含量都是傳統豆腐的兩倍以上！而魚豆腐的原料也並非黃豆，而是魚漿及其他原料，所以並不是真正的豆腐喔。

▲京都堂中醫周律廷醫師與張家榕營養師分享關於「豆腐減肥法」的注意事項。（圖／業者提供）

2.少量多餐，控制食量

除了豆腐減肥法，宋慧喬還採取了「少量多餐」的飲食方式，將每天的餐數分成五到六小餐，這樣能幫助加速新陳代謝，同時避免暴飲暴食的情況發生。每餐的內容則以高蛋白質、低脂肪的食材為主，並控制每餐的分量，這樣既能保持身材，也不會讓自己餓得太辛苦。

3.規律運動：瑜伽與有氧運動

結合飲食之外，宋慧喬也非常注重運動，她會選擇進行瑜伽和有氧運動來保持身體的靈活性和線條感。瑜伽不僅能增強核心肌群的力量，還能提升身體的柔軟度，對於保持纖細的體態非常有幫助；而有氧運動則能有效燃燒脂肪，加速減重效果。

▲Ralph Lauren Pinky Pony x Bala瑜伽墊／3,880元、lululemon Align™超高腰緊身褲 ／3,480元。（圖／品牌提供）

4.高度自律：遠離甜食和宵夜

要有宋慧喬這樣的好身材，自律也是不可少的！在減肥期間她會嚴格控制甜食和宵夜的攝取，以水果或堅果來替代甜食，此外，她也會避開晚上九點後進食，讓身體有足夠的時間去消化和代謝。

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