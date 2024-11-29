I人、E人挑禮小細節！質感香氛蠟燭I人必收　迷你香水E人開趴必帶

▲從MBTI個性來挑選最適合禮物。（圖／取自serenitybyirene IG）

圖文／CTWANT

到底你是I人（Introversion）還是E人（Extroversion）？很多人會直接分類為I人有社恐、E人愛社交與外向，其實這是不一定的，還是要看你的心靈內在層面判定！

MBTI『I人』、『E人』特徵

所謂的I人是喜歡跟自己獨處，花時間在家裡為自己充電，或者一整天都可以跟自己對話，簡單來說就是比較注重自己個人的內心心靈層面！而E人則是通常不需要在家裡獨處，反而是選擇往外充電，透過跟他人互動、聚會來補充自己的活力能量來源，兩個人的方式不同，一個透過自己就可以療癒自己，而另一個則是需要透過外在的力量幫忙，小編個人反而覺得，E人比較沒安全感所以才會這樣呢！

▲（圖／取自serenitybyirene IG）

I人禮物這裡選！

I人喜歡自己獨處，在家能透過自己的力量，閱讀、生活感受跟自己的對話，覺得一個人更放鬆，這樣的充電模式，通常居家生活也非常講究，以下這幾個品項絕對是I人必收，你是I人的話自己用或買來給你的I人朋友最合適！

1. 黛珂 純白聖誕限定組

幸福感的白色聖誕組合，所有色系都圍繞在優雅與白色質感中！絕對是I人必收！裡面包括無珠光的自然米色蜜粉絲柔調光蜜粉08、讓肌膚自然透光，卻很內斂，然後還有眼彩凍組合盤101 ，負責打造立體眼部，透過柔和温暖的米棕色眼彩盤讓你看起來知性；另外還有精致細膩的珠光閃耀誘光豐潤輕唇萃05，淡雅的光澤感和不搶戲的溫暖珊瑚粉色，營造豐盈魅力。黛珂零瑕光潤飾底乳SPF20/PA++ 28g自在操控光線，修飾各種肌膚瑕疵。由內而外散發出的高品質光澤。

▲黛珂絲柔調光蜜粉08／5g、眼彩凍組合盤101／4.5g、珠光閃耀誘光豐潤輕唇萃05／7mL、零瑕光潤飾底乳SPF20/PA++ 28g，黛珂純白聖誕限定組1,950元。（圖／品牌提供）

2.LOEWE 全新「Textura香味質感蠟燭系列」

LOEWE全新推出Textura香味質感蠟燭系列，這個系列是特別嚴選珍稀香材，選用來自獨特產地的頂級原料，打造三款全新手工陶製的花香蠟燭，低調奢華帶有多層次的感官體驗與藝術價值。

第一款金合歡香味質感蠟燭清新宜人，以黃色陶罐裝著它的清香更靈動；第二款晚香玉香味質感蠟燭則以溫潤的米白色陶罐承載，馥香的高雅清香，感受純淨的濃郁氣息！第三款蘭花香味質感蠟燭則是偏熱帶花卉的香氣，特別透過黑色霧面陶罐營造深邃神秘的氛圍。 每一款質感蠟燭皆選用天然蠟質與優質棉芯，底部也鐫刻品牌標誌圖騰。

▲LOEWE金合歡香味質感蠟燭170g，4,800元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

▲LOEWE晚香玉香味質感蠟燭170g，4,800元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

▲LOEWE蘭花香味質感蠟燭170g，4,800元。LOEWE的包裝則以80%再生紙與棉質纖維製成，帶來舒適、柔和的觸感。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

3.Aesop 期間限定季節性禮盒系列「第一廳」禮盒

Aesop推出期間限定的季節性禮盒系列，以致敬電影為靈感，該系列禮盒的包裝設計，都看到了老電影的足跡，包括充滿不確定性的老賽璐珞膠片啟發，重新詮釋失焦、劃痕、漏光等各種意外偽影，以如繪畫般的繽紛色彩，創造出令人深深著迷的拼貼圖像。

I人推薦給你「第一廳」禮盒，讓你一次擁有Aesop長年備受青睞的四款經典配方，包括「賦活芳香手部清潔露」和「賦活芳香護手霜」，散發了舒緩人心的柑橘、木質、草本香調，同時能潔淨肌膚，為雙手提供芬芳保濕。另外可以為家中噴上「俄勞斯芳香室內噴霧」，為周遭空間渲染雪松、小荳蔻的獨特香氣，而「廁後點滴」可在沖廁後輕鬆掩蓋不雅異味，讓I人更自在不尷尬。

▲禮盒包括賦活芳香手部清潔露500ml、賦活芳香護手霜75ml、俄勞斯芳香室內噴霧50ml、廁後點滴100ml。AESOP期間限定季節性禮盒系列「第一廳」禮盒，4,050元。（圖／品牌提供）

E人禮物這裡選！

1.Sisley in Pairs 璀璨節日巴黎之夜聖誕倒數月曆

只送不賣的Sisley in Pairs璀璨節日巴黎之夜聖誕倒數月曆，絕對是E人PARTY的必備玩樂抽獎必備。超大氣又優雅有質感的2024 Sisley in Paris璀璨節日巴黎之夜聖誕倒數月曆，裡面包括Sisley所有明星經典品項：極致防禦未來精華、 修護面霜、 極致賦活水漾精華、抗皺活膚御緻駐顏霜、抗皺活膚御緻抗皺精華、抗皺活膚御緻緊緻精華、抗皺活膚御緻粉燦極光精華、極致奇蹟逆時眼部精萃、璀璨鑽白濃縮精華 、d'Isa夢之境伊莎香水、 璀璨鑽白夜間水光晶凝露、 絲絨紓潤藏紅花乳霜、 美頸霜–減齡滋養配方、 沁嫩淨化調理面膜、 d'Eliya夢之境伊莉亞香水、 璀璨鑽白全日防禦精華、沁嫩淨化調理潔面凝露、瞬間煥采淨顏面膜、保濕眼唇凝露、煥白潔淨洗面凝膠、身體淨采磨砂凝露、璀璨鑽白前導水、EAU DE CAMPAGNE香浴露、Izia伊之露香體乳等24個品項，只要在11／15－12／31凡購買任意Sisley產品達32,000元，即可獲得，每人限領一份。

▲要在11／15－12／31凡購買任意Sisley產品達32,000元，即可獲得，每人限領一份。Sisley in Pairs璀璨節日巴黎之夜聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

2.VANA 全新季節限定芬蘭聖誕村香氛蠟燭 Rovaniemi

冬季就是要感受北歐芬蘭的聖誕氛圍與氣息！這次歡迎來到芬蘭北部的隱藏聖誕小鎮「Rovaniemi」，全世界唯一的聖誕老人故鄉！VANA今年以芬蘭聖誕村Rovaniemi為發想，推出充滿聖誕氛圍的「季節限定芬蘭聖誕村香氛蠟燭 Rovaniemi」，透過當地聖誕佳節期間會有的誘人美食辛香調帶領人們前往冬日仙境，彷彿置身著有「永恆聖誕國度」之稱的Rovaniemi。玻璃瓶身與外盒也特別繪上聖誕老人的魔法世界，讓大家感受真正的芬蘭聖誕味！

季節限定芬蘭聖誕村香氛蠟燭 Rovaniemi為瑞典原裝進口，採100%純天然植物蠟（無添加石蠟、礦物臘、蜂蠟），擁有優良乾淨的燃燒品質。前調是黑醋栗清冽香氣，之後開始有肉桂的溫熱辛香氣息散開，最後焦糖的柔軟甜香和零陵香豆的沉靜木質基調相交織，讓你感受溫暖的氣息。

▲VANA季節限定芬蘭聖誕村香氛蠟燭 Rovaniemi 210g，1,080元。 （圖／品牌提供）

3.Byredo 限量淡香精旅行組

將Byredo粉絲喜愛的無人之境、返樸歸真、熱帶爵士、莫哈維之影、吉普賽之水五款香氣任選一款，放入淡香精旅行組，內附三支12ml淡香精，並搭配2024款皮套，標誌性的磁吸式上蓋與限定配色，兼具功能性與奢華質感，時髦度高，出門PARTY、旅遊、約會也很適合隨身攜帶！

▲Byredo 限量迷你淡香精組，6,400元。（圖／黃筱婷攝）

4.Byredo限量香氛護手組

出門隨身攜帶也很方便，一盒就擁有2種不同的香氣護手，可隨不同的心情與出門的場合使用，絕對是E人跟朋友聚會必帶的品項！

你可以任選返樸歸真&吉普賽之水、無人之境&熱帶爵士、熱帶爵士&莫哈維之影等3種組合，今年2024年更新增的艷紅擠壓軸超時尚，讓你用到最後一滴都擠得出來。

▲Byredo限量香氛護手組，2,700元。（圖／黃筱婷攝）

延伸閱讀

▸ 12強／林昱珉遭酸吃檳榔！媽媽突關早餐店…臨時「公休2天」原因曝

▸ 12強／林昱珉沒嚼檳榔 球迷揭真相「吃了嘴巴真的會紅」：別害他

▸ 12強／接機爆黃巾之亂 采盟免稅店遭起底「蹭球員慣犯」道歉了