fb ig video ETtoday search mobile

秋冬大補帖！3款最潮成分面膜　10分鐘煥活彈嫩美膚

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬換季一般保養已經不夠，敷面膜可以加速肌膚鎖水保濕，以下就分享多款精華液超多，敷完很有感的單品，一周來個2到3次可以輕鬆為肌膚迅速恢復活力。

＃FANCL 星燦煥活冬季限量套組，優惠價3200元

▲FANCL,東森自然美,面膜,Rofen’s,珞凡氏,保養。（圖／品牌提供）

無添加總讓人用起來更放心的FANCL每年都會推出限定組合，發售常態買不到的單品，其中，面膜更是很多人愛用的好物，而且整組就是適合當季的單品，用完剛好可以接春夏，這次套組裡面擁有膠原賦活滋養面膜，20ml粉紅豐潤乳霜敷上臉，等於直接幫臉部做專屬護膚，後續搭配套組的核心抗皺修護霜、核心彈力緊緻精萃、溫感修護緊緻凝膜、超保濕精華噴霧，等於完成日常呵護。

＃東森自然美 外泌體面膜，5片、售價1680元

▲FANCL,東森自然美,面膜,Rofen’s,珞凡氏,保養。（圖／品牌提供）

以SPA起家的東森自然美以最近新的抗老成分外泌體為主，搭配經典日本專利雞尾酒配方為基底，蘊含清酒精純、日本黃金麴、和歌山金賞酒粕等，可以迅速為肌膚保濕抗老，同時蘊含的大量天然蛋白保濕因子，能夠促進肌膚彈力加倍，更顯飽滿潤澤。

＃Rofen's珞凡氏 肌光彈潤保濕面膜，5片、售價680元

▲FANCL,東森自然美,面膜,Rofen’s,珞凡氏,保養。（圖／品牌提供）

運用高濃度配方製作的肌光彈潤保濕面膜，採用韓國技術的半凝膠科技，讓面膜精華水分不容易散失，敷15分鐘幫助肌膚密集修護，輔以鎖水磁石以及水合保濕因子，補水同時保水，核心成分賦活五胜肽更能給予膚質滿滿營養，敷完輕鬆擁有水嫩肌。

關鍵字：

FANCL, 東森自然美, 面膜, Rofen’s, 珞凡氏, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

超暖羽絨外套現省千元！UNIQLO感謝祭將開跑　時間、優惠一次掌握

超暖羽絨外套現省千元！UNIQLO感謝祭將開跑　時間、優惠一次掌握

陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表

陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表

星巴克買一送一買咖啡等2小時　店員：「今天自己被三振」網笑翻

星巴克買一送一買咖啡等2小時　店員：「今天自己被三振」網笑翻

整個人暖起來！冬日5款「驅寒食物」　有效改善手腳冰冷 和球員穿一樣！WBSC中華隊冠軍紀念T恤4400日幣、黑色帽T預購倒數 絕不伸手跟男人要錢的三大星座女！TOP 1創新獨立打出自己一片天 Lisa觀戰F1時髦服裝出自法拉利　敗在「香腸嘴」妝容好艷麗 宋慧喬不是非名牌不可　235元泰國T恤上身裝可愛 張員瑛MAMA生圖美到登熱搜！「純欲貓系妝容」眼唇化妝技巧一次解析 宋慧喬睡袍造型照樣美　CHUAMET珠寶加身女神氣場無敵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面