秋冬大補帖！3款最潮成分面膜　10分鐘煥活彈嫩美膚

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬換季一般保養已經不夠，敷面膜可以加速肌膚鎖水保濕，以下就分享多款精華液超多，敷完很有感的單品，一周來個2到3次可以輕鬆為肌膚迅速恢復活力。

＃FANCL 星燦煥活冬季限量套組，優惠價3200元



無添加總讓人用起來更放心的FANCL每年都會推出限定組合，發售常態買不到的單品，其中，面膜更是很多人愛用的好物，而且整組就是適合當季的單品，用完剛好可以接春夏，這次套組裡面擁有膠原賦活滋養面膜，20ml粉紅豐潤乳霜敷上臉，等於直接幫臉部做專屬護膚，後續搭配套組的核心抗皺修護霜、核心彈力緊緻精萃、溫感修護緊緻凝膜、超保濕精華噴霧，等於完成日常呵護。

＃東森自然美 外泌體面膜，5片、售價1680元

以SPA起家的東森自然美以最近新的抗老成分外泌體為主，搭配經典日本專利雞尾酒配方為基底，蘊含清酒精純、日本黃金麴、和歌山金賞酒粕等，可以迅速為肌膚保濕抗老，同時蘊含的大量天然蛋白保濕因子，能夠促進肌膚彈力加倍，更顯飽滿潤澤。

＃Rofen's珞凡氏 肌光彈潤保濕面膜，5片、售價680元

運用高濃度配方製作的肌光彈潤保濕面膜，採用韓國技術的半凝膠科技，讓面膜精華水分不容易散失，敷15分鐘幫助肌膚密集修護，輔以鎖水磁石以及水合保濕因子，補水同時保水，核心成分賦活五胜肽更能給予膚質滿滿營養，敷完輕鬆擁有水嫩肌。