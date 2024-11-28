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極致療癒！「晶石擴香」滴美膚精油好奢華　竟能進軍五星酒店太強

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

資訊過多、節奏太快，現代人養成了焦躁不安的情緒，時時刻刻都在為生活奔波，仔細想想，你是不是已經很久沒有時間好好自我療癒？甚至可以說，不知道怎麼找尋宣洩放鬆的方法？2017年10月發表於《美國精神醫學期刊》的研究發現，陽光日照對於改善中度以上的憂鬱症、躁鬱症患者擁有很大的幫助，地球之於人類都是息息相關的一環，如果自己難以放鬆，借助大自然的力量也許是不錯的方法。

VÖODÖOMÖI,SLLIG,香氛,香水,擴香。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

偶爾放假到山林裡走一走，或是在午後到公園散散步，都是很不錯的方法，讓自己輕鬆的動起來，專注於當下每一瞬呼吸，清零負面情緒；當然，面對龐大的生活壓力，一定有難以抽出空擋的時候，那不妨可以在居家或是辦公擺飾上，運用自然的元素讓自己能夠透過視覺療癒，若是能搭配適當的香氣，更能直覺引導情緒的釋放。以下就分享多款推薦好物，讓人一鍵載卸壓力。

＃VÖODÖOMÖI 火山岩晶石擴香－廣藿，售價3280元

VÖODÖOMÖI,SLLIG,香氛,香水,擴香。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

台灣首個與台北文華東方酒店的香氛品牌，以南法家飾風格為靈感發想，金色澳洲華貴純銅打造簡約擴香香盞，每一款不同顏色的晶石都會搭配不同的香氣，其中，能夠舒緩平穩情緒的廣藿運用北非火山岩與巴西綠水晶，透過自然岩石的氣孔，可以讓擴香更好的被發散出來，同時搭配全身都可以使用的天然有機擴香油，可以直接滴在水晶上當作室內擴香，也可以全臉、全身按摩護理，甚至連泡澡都可以滴入水中，從嗅覺、膚感全面調理。12月1日起至1月5日，VÖODÖOMÖ與文華東方酒店攜手限定推出「璀璨假期」住房專案，凡預訂套房房型即可獲贈火山岩擴香一組。

＃SLLIG 空間香氛袋，售價480元

VÖODÖOMÖI,SLLIG,香氛,香水,擴香。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

自2024年推出陶瓷手工蠟燭的SLLIG在香氛上有更多想法，把每一個生活細節都打造舒緩氛圍，因此發表全新的空間香氛袋，跟一般常見的單品不同，改用純天然雲母所製成的礦石「蛭石」，擁有一萬2千多個毛細孔的型態，輕量且有良好的吸水性，可以間接的釋放出香氛。

關鍵字：

VÖODÖOMÖI, SLLIG, 香氛, 香水, 擴香

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