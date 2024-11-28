星巴克11／28起再推「大杯以上買一送一」　免費爽喝一杯「先截圖」

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

繼台灣拿下世界12強冠軍推出買一送一優惠之後，星巴克今（11／28）起一連兩天再推出好友分享優惠，只要至特定網址截圖，在至店購買時出示即可享有「大杯以上買一送一」優惠；路易莎針對奪冠推出的「全日第二杯半價」優惠今也邁入最後一天，消費者不妨也好好把握。

星巴克11／28至11／29連續兩天推出「感恩相聚時刻 一起截圖喝咖啡 好友分享日」，活動期間從上午11點至晚上8點，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Facebook、Instagram活動截圖，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

▲路易莎第二杯半價。（圖／業者提供）

路易莎咖啡全台門市推出「第二杯飲品半價」的優惠，全天候不間斷，今進入最後一日。同時Louisa Bakery麵包坊也同步推出限時優惠，消費者購買三件麵包即可享買三送一，贈品為價格最低者。

▲中華隊拿下冠軍，85度C推出連6天特定商品買一送一優惠。（圖／業者提供）

85度C即日起至11／30，會員可至85 Cafe APP免費領取「學習伯牙鮮奶茶中杯買一送一券」，免費請喝第二杯！兌換期限從即日起至12／20，限量1萬張。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。