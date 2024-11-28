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Jennie裙子短到快遮不住蜜桃臀　俏麗造型秀誘人甜點

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie宣傳與南韓咖啡店NUDAKE聯名的甜點，站在巨大蛋糕前大秀長腿。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie近日觸角從演藝圈、時尚圈跨足甜品界，與她代言的眼鏡潮牌Gentle Monster旗下咖啡店NUDAKE攜手，推出NUDAKE×Jennie金珍妮聯名甜點，她密集為此合作案宣傳，換上充滿節慶感的迷你裙裝，裙子短到差點遮不住蜜桃臀。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie身穿日本品牌Bibiy迷你裙裝搭配長襪與Christian Louboutin紅底鞋。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie所穿的銀色迷你裙裝出自日本品牌Bibiy，她搭配黑色長襪與精品鞋履「紅底鞋」Christian Louboutin黑色高跟鞋，創造如過膝長靴的效果，盡顯她完美的身材比例，在巨大蛋糕裝置前盡情擺拍，非常吸睛。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie充滿節慶感的迷你洋裝短到差點遮不住蜜桃臀。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

NUDAKE×Jennie金珍妮聯名甜點共有4款，均以紅白配色為主，包括蝴蝶結蛋糕、高跟鞋蛋糕、胸針餅乾與玫瑰奶凍，她顯然對雕刻出她肖像的白巧克力口味胸針餅乾情有獨鍾，另還有手部圖案的餅乾，所有甜點風格都彰顯她的甜美風格。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie秀雕刻出她的肖像古典胸針造型餅乾。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

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關鍵字：

Jennie, BLACKPINK

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