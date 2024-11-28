Lisa穿20萬LV男裝開法拉利超帥　戴200萬「錶王」更吸睛

▲Lisa穿LV近20萬元外套搭PP 1,988,000元型號7130G世界時間鑽錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

Blackpink泰籍成員Lisa上周末受法拉利車隊之邀，到美國拉斯維加斯大獎賽觀戰，同時也試駕法拉利跑車，她身穿近20萬元的LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝系列棒球外套，搭配「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）近200萬元的鑽錶在路上馳騁，展現帥氣的一面。

Lisa是LV品牌大使，不僅有最新女裝與包款供她搭配，她也對男裝系列展現高度興趣，私下經常穿男裝系列作品。而此次在美國駕駛法拉利跑車，她的腕錶選擇不再只有代言的寶格麗（BVLGARI），竟戴著PP型號7130G世界時間自動上鍊鑽錶，中心手工雕飾紋的藍灰色的面盤搭配孔雀藍鱷魚皮錶帶相當出色。





▲Lisa試駕法拉利跑車，拉風帥氣。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

身為空中飛人，PP型號7130G世界時間自動上鍊鑽錶的確能滿足Lisa的需求，外圈為世界24個時區，對應24小時制顯示以及日、夜顯示，讓她能輕鬆掌握各時區時間，而18K白金錶圈鑲嵌62顆美鑽，實用性與裝飾性兼具。

