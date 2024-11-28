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韓牌Matin Kim必買鐵牌小鍊包開箱！棒球帽藏秘密讓臉變小　台灣首店開幕了

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▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim台灣首店在誠品生活南西開幕。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

南韓設計師品牌Matin Kim來台了！也許你曾在首爾朝聖，也許你還沒聽過這個牌子，沒關係，現在認識也不晚。台灣首店開在台北的誠品生活南西，冷色裝潢、少了甜味劑，流露微微的酷風格，服裝、配件都講究細節上的變化，裝飾著鐵牌的鍊帶小包很具代表性，打開有多個小夾層，不容錯過，棒球帽也有很多選擇，因為帽簷較長，戴上立刻變巴掌臉。

Matin Kim創立於2018年，算是相當年輕，與另兩個話題品牌Mardi Mercredi、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD在南韓合稱「3M」，各有特色。Matin Kim以黑、白、灰、銀為基調，整體是韓系的清冷質感，偶爾拌入暖暖的麥芽色、粉色，但也不太張揚，服裝細節不少，看色簡單的開襟衫用抽鬚變化，T恤在胸前割開一道，男女款皆有，襯衫改用拉鍊、短夾克袖子加了裝飾線條，穿上就是不一樣。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲短版一刀割LogoT恤，左1,690元、右2,490元。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲開襟衫的抽鬚設計很有特色，5,390元。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim短夾克，4,690元。（圖／翻攝matinkim_magazine IG）

琳琅滿目的配件也相當受歡迎，入口處的鐵牌風琴夾從基本的黑、白、銀色，到淺綠、淺紫、粉紅、桃紅，及金屬色澤通通有，一網打盡所有人的口味，裝進卡片、鈔票都很方便，外型相似的還有鍊帶小包，小歸小，包包的背面、內部都有小夾層，而且可以斜背，討論度極高的抽繩半月包在包包下方打兩個蝴蝶結，有黑、白、粉色，可鹽可甜非它莫屬，若喜歡率性一點，大推丹寧托特包，好背、好裝，顯得輕鬆自在。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲鐵牌風琴夾顏色多樣，2,490元。

▲Matin Kim。（圖／記者林明瑋攝）

▲Matin Kim。（圖／記者林明瑋攝）

▲鐵牌鍊帶小包能斜背，包包的背面、內部都有小夾層，3,990元。（圖／記者林明瑋攝）

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲抽繩半月包可鹽可甜，3,990元。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲丹寧包率性實用，皆為2,990元。

棒球帽有非常多種款式，多用品牌Logo變化，帽簷拉長能修飾臉部線條，堪稱小臉神器，冬天必備的毛帽更是備受矚目，戴上保暖又有型，此外，包括髮夾、襪子都是很容易入手的小配件，用簡單的裝飾讓造型更出色。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲棒球帽的款式非常多。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲髮夾，左790元、右990元。

【還有這些店將開幕】

DIESEL
義大利品牌DIESEL曾經大紅又聲量變小，在Glenn Martens接手創意總監後，再度將品牌推向新高，除了依舊很受歡迎的丹寧，袋蓋上有大大「D」字的1DR Bag更是掀起熱潮，今年12月DIESEL將重回台灣，在新光三越信義新天地A11開設新櫃，從服飾到配件一應俱全，完整呈現創新設計與經典元素。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲DIESEL 1DR Bag，左22,500元、右29,500元。

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim。（圖／品牌提供）

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD
MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD近期也將在台北信義區開幕，堪稱到南韓必逛，其實它來自法國，由設計師Marithé Bachellerie和Francois Girbaud創立於1972年，從牛仔褲起家，發展出許多創新系列，這幾年在一眾南韓明星的加持下，成了當紅炸子雞，並找來高允貞代言。MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD台北店將引進全系列服裝與配件，品牌也表示會是「合理的價格策略」，從此不用找代購也不用飛出國，就能一站購足喜愛的商品。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲高允貞為M+F GIRBAUD代言。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲IU穿M+F GIRBAUD背心。（圖／翻攝dlwlrma IG）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲惠利穿IU穿M+F GIRBAUD的Logo上衣。（圖／翻攝hyeri_0609 IG）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD托特包很受歡迎。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD針織衫。

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