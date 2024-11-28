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中華隊幸運物「無敵星星」爆紅　新光三越相似款被問爆

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▲曾豪駒盼中華隊能擁有無敵星星，替台灣爭取佳績。（圖／翻攝自Threads／diaog）

▲曾豪駒賽前PO照片，盼中華隊能擁有無敵星星，替台灣爭取佳績。（圖／翻攝自Threads／diaog）

記者蔡惠如／綜合報導

近日世界12強冠軍中華隊新聞熱騰騰，其球員人手一款的瑪利歐無敵星星也登上熱搜，回台時有不少球員都直接掛在包包外，堪稱最熱門幸運物，許多網友直問哪裡買得到，網路上也瘋搶，而今年新光三越周年慶集點禮正好跟任天堂合作，壓軸推出的無敵星星悠遊卡也成「幸運物類似款」，果然詢問度激增。

▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）

▲新光三越周慶推出無敵星星悠遊卡，意外爆紅。（圖／業者提供）

爆紅的瑪利歐吊飾為日本任天堂推出的限定商品，為中職後勤團隊在冠軍賽當天早上去瑪利歐商店與連鎖量販店掃貨，才湊齊38個，在球員們出發前10分鐘送到他們手中，隨著中華隊奪冠，無敵星星的寓意大開，加上歸國時不少球員超潮穿搭，也把無敵星星當成配件，讓網路上討論度升高。

而新光三越今年周慶集點禮也正好跟瑪利歐合作，推出多樣周邊商品，其中無敵星星悠遊卡在一推出時就有不少討論，搭上中華隊話題，討論度熱上加熱，是近年最具話題的周年慶贈品。

▲icash推ATM造型卡片，新光三越無敵星星悠遊卡。（圖／各業者提供）

新光三越表示，其無敵星悠遊卡於11／26開放快速通關兌換資格，短短不到三天，快速通關兌換人數較10月推出的一般悠遊卡激增9倍。「超級瑪利歐 無敵星 造型悠遊卡」悠遊卡為周年慶限定集點贈品，從12／1上午10點起，可於新光三越APP點數專區，選擇扣2,500點或扣100點＋299元即可兌換，數量有限兌完為止。

 
 

關鍵字：

瑪利歐, 無敵星星, 中華隊, 新光三越, 周年慶

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