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舒淇25萬BV包掛公仔洩童心　可頌吊飾來自爆紅英國玩具牌　

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▲▼舒淇 。（圖／翻攝IG）

▲舒淇的254,100元Bottega Veneta包上掛著Hello Kitty與Jellycat可頌吊飾。（圖／翻攝sqwhat IG）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后舒淇是義大利時尚品牌Bottega Veneta全球品牌大使，出遊少不了品牌最新包款，她今（28日）曬出要價254,100元的Andiamo手提包，包身上緣與4個邊角為焦糖色皮革，拼接帆布袋身，穿孔處則為標誌性的編織繩搭配金屬結，不僅流露率性風格，同時也具大容量，成為她最新的登機包。

童心未泯的舒淇，還為Bottega Veneta包掛上吊飾，一款是她已著迷許多年的Hello Kitty掛飾，另一款則是近期熱賣的英國絨毛玩具品牌Jellycat的可頌造型吊飾，創立於1999年的Jellycat定位為嬰幼兒專屬的頂級安撫娃娃，兔子玩偶為經典之作，今年突然在社群爆紅，起因為品牌在巴黎開限定甜品店，店員一邊唱著歌一邊手打空氣鮮奶油與可麗露等甜點造型公仔，吸引顧客大排長龍買「甜點」，在名人圈也吹起流行效應，周子瑜、舒淇都是擁護者。

▲▼舒淇 。（圖／翻攝IG）

▲舒淇（左起）、林熙蕾與林心如日前一起到日本旅行。（圖／翻攝sqwhat IG）

為包款掛上喜歡的吊飾公仔讓心情愉悅，與姊妹淘一起旅行更開心，近日舒淇與女星林心如、林熙蕾一同到日本旅行，本名林立慧的舒淇寫下「好久不見之鄰家女孩150之旅」，三人一路享受美食與美景並開心合影，讓楊謹華大讚她們可愛。
 

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關鍵字：

舒淇, Bottega Veneta, Hello Kitty, Jellycat

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