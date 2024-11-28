Bovet帶「鐘錶奧斯卡」得獎錶重返台灣　千萬手工錶操作簡易太神

▲Bovet Récital 28 Prowess 1世界時區飛行陀飛輪萬年曆腕錶，獲得今年GPHG最佳機械結構大獎。（圖／Bovet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Bovet（播威錶）從清代就與中國市場緊密連結，今日台北故宮仍能欣賞當時製作的時計，頂尖鐘錶收藏家Pascal Raffy於2001年收購Bovet，主打手工製作高複雜功能腕錶，年產量約1000只，精緻又珍罕的錶款成功將品牌聲勢帶向頂峰，獲獎不斷，研發5年的Récital 28 Prowess 1世界時區飛行陀飛輪萬年曆腕錶，2周前於日內瓦舉辦的「鐘錶奧斯卡」GPHG一舉奪得「最佳機械結構大獎」。

在高登鐘錶集團Cortina Watch積極爭取下，Bovet重返台灣市場，經營者Pascal Raffy親自帶來多款千萬級傑作，自11月30日起至12月15日於高登鐘錶台北老爺形象店展出，話題之作是剛獲得GPHG大獎的Récital 28 Prowess 1世界時區飛行陀飛輪萬年曆腕錶，是史上第一款能藉由一鍵快速切換UTC（世界標準時間）、AST（美國夏令時間）、EAS（歐洲和美國夏令時間）和EWT（歐洲冬令時間），隨時與當地時間同步，成功解決傳統世界時區腕錶無法顯示夏令與冬令時間的問題，複雜機芯由744枚零件手工拋光打磨與雕刻的零件構成，成就極為簡易的操作。





▲Bovet Virtuoso X 三地時區飛行陀飛輪腕錶可轉化為懷錶與座鐘，14,399,000元。





▲Bovet Virtuoso XI 鏤空飛行陀飛輪腕錶，11,268,000元。

此外，Bovet擁有多項專利技術，同場展出的Virtuoso X 三地時區飛行陀飛輪腕錶，配備專利Amadéo® 錶殼系統，可輕鬆從腕錶轉化為懷錶或座鐘，亦可拆換錶帶並旋轉錶殼，作為雙面佩戴的腕錶；而向來設計如懷錶般古典的Bovet，呼應運動風潮，近期推出五級鈦金屬打造的Récital 12腕錶，搭配深藍、翡翠綠或藍綠色3款璣鏤飾漆面偏心錶盤，同時維持品牌鏤空與透視傳統，彰顯具7日動力儲存的鏤空機芯。





▲鈦金屬打造的Récital 12是Bovet首度推出的鍊帶腕錶，998,000元。

而被視為GPHG最大獎的金指針獎，今年頒給IWC葡萄牙系列永恆曆腕錶，不僅能自動辨別大小月，還克服傳統萬年曆在無法被400整除的年份需要手動調校的問題，採用全新設計的400年齒輪確保日曆在4個世紀內自動跳過3個閏年，且月相顯示精準至4500萬年，歸功於創新的減速齒輪。





▲IWC葡萄牙系列永恆曆腕錶獲得今年GPHG金指針大獎。（圖／IWC）