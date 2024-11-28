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賈永婕落淚後露面說心情好　透露現正爭取中華隊冠軍球

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▲賈永婕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲賈永婕在直播落淚後首露面。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

現任101董座賈永婕昨（11／27）開直播反擊負面報導，直播中還3度委屈落淚，加上前董座宋文琪臉書重話抨擊，引發不少討論，今（11／28）賈永婕出席101耶誕點燈晚會，看起來心情不錯，還隨表演小朋友一同跳舞，隨後致詞時也表示：「我現在心情好得不得了，血拼可以治百病。」

賈永婕上任101董事長後積極辦活動，臉書訊息也未停歇，跟先生公開放閃也沒手軟，引發公器私用爭議，加上近期離職人事再掀討論，賈永婕昨開直播長達40分鐘，抒發情緒後還數度落淚，今現身101夢想高飛耶誕公益音樂會時首度露面，情緒似乎已經平復，節目中還一度與小朋友共舞。

會後賈永婕受訪表示：「昨天直播後老公也打電話關心，我告訴他我正在看DM，他聽完也昏倒『我還要貢獻多少？』」，透露現在心情好得不得了，因為「血拼可以治百病」。而針對前董座宋文琪的貼文，也回應：「應該是場誤會。」

繼展出大谷翔平破紀錄紀念球之後，賈永婕也表示現正積極聯絡中職，希望中華隊在12強冠軍戰中的「雙殺球」也可以在101展出，她說明目前進度：「現在中職表達的反應算是正面，當然很想展出冠軍球，到時也會規劃免費參觀。」

關鍵字：

101, 賈永婕, 耶誕點燈晚會, 新聞報導, 反擊

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