最近用眼過度？5種「護眼食物」公開　有助減緩眼部疲勞

▲核桃中的維生素E，對視力有保護作用。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人普遍用眼時間過度，3C設備不離身，容易導致眼睛疲勞與乾澀。盤點以下是5種護眼食物，適量補充對眼部健康有益。

#胡蘿蔔

胡蘿蔔含有大量的β-胡蘿蔔素，這是一種維生素A的前驅物，能轉化為視黃醇，有助於維持視網膜健康，預防夜盲症。此外，胡蘿蔔還有助於緩解乾眼症狀，特別適合需要長時間盯著螢幕的人。

#藍莓

藍莓富含花青素，一種強效抗氧化劑，能幫助保護視網膜免受自由基的損害。研究顯示，花青素可增強眼部微血管的循環，有助於減少視疲勞及延緩黃斑部病變，對用眼過度的人非常有益。

#深綠色葉菜

深綠色蔬菜像是菠菜和羽衣甘藍含有葉黃素和玉米黃素，這兩種營養素是視網膜黃斑部的重要成分，能過濾藍光，降低其對眼睛的傷害。它們還能減少黃斑部退化的風險，適合保護長期處於強光或藍光暴露的眼睛。

#橘子

橘子富含維生素C，這是一種強效的抗氧化劑，能並幫助維持眼睛的血管健康。維生素C還有助於延緩白內障的發生，可以協助延緩眼部老化。

#核桃

核桃富含Omega-3脂肪酸，對眼睛的淚膜穩定非常重要，有助於緩解乾眼症。此外，Omega-3還能幫助預防黃斑部病變及視網膜炎症問題。核桃中的維生素E也能對抗氧化損傷，對視力保護作用明顯。