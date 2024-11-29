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運動好立刻洗澡竟傷身！5個「運動錯誤」盡量別做

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▲▼運動誤區。（圖／Unsplash）

▲運動對身體好，但一些錯誤可能會危害健康。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

要吃就要動，不少人開始嘗試運動，堅持運動習慣，是邁向健康的第一步，但是運動也不能盲目，一些小事得要留意，否則危害健康卻不自知，盤點5個運動誤區，記得避開會更好！

▲▼運動誤區。（圖／Unsplash）

#口渴就大口喝水

曾有研究顯示，當感到口渴時，代表身體已處於缺水狀態，也可以適當補水，建議運動感到口渴時可以小口補充水分，記得水不要太冰，若時間允許的話，運動前、中、後都要留意補水。

#運動後立刻洗澡

運動之後肌膚表面血管擴張，排汗也會增多，如果這時洗冷水澡，會使血管收縮，導致血液循環阻力變大，進而使抵抗力降低，而立刻洗熱水澡，會使血液流向肌肉和皮膚，心臟、大腦供血不足，容易使人頭昏眼花，因此建議運動後先停個5-10分鐘，給身體緩衝時間再洗澡較好。

▲▼運動誤區。（圖／Unsplash）

#健身沒有固定頻率

健身應該養成固定頻率，若是想到才去做，突然大量的高強度運動，會使身體難以適應，容易導致疲勞且全身痠痛，運動建議從小幅度的簡單動作開始，逐漸增加運動量與強度，循序漸進。

#一雙鞋做各項運動

建議多準備幾雙功能型球鞋，來應付各種不同的運動，一般來說，一雙好的運動鞋應符合合腳、舒適、防震幫助減緩關節壓力。

▲▼運動誤區。（圖／Pexels）

#運動後不拉筋

有運動的朋友都知道，運動後拉筋的必要性，拉筋是健身後的最後一環，幫助身體釋放因運動產生的乳酸，避免第二天肌肉痠痛，雖說運動後已疲憊，可能不想再花時間拉伸，但的確是不可忽略的必要動作。

關鍵字：

運動, 健康, 健身, 錯誤, 健康生活

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