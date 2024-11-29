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風Luxury／「錶王」億元彩虹錶有珠寶配成套　隱密式鑲嵌寶石炫目

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▲▼PP,Franck Muller 。（圖／翻攝IG）

▲PP推出Aquanaut高級珠寶系列耳環與戒指。（圖／翻攝PP IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Aquanaut Luce系列首款計時女錶型號7968/300R，以及同系列具三問報時功能的第一款超複雜功能錶型號5260/1455R，都是以鑲嵌一圈鑽石與一圈彩虹色調彩色寶石的設計著稱，而今不僅有彩虹錶可佩戴，品牌還特別打造相同設計概念的高級珠寶，供藏家配成套展現華美風格。

▲▼PP,Franck Muller 。（圖／翻攝IG）

▲PP Aquanaut Luce型號7968/300R計時碼錶，7,117,000元。

Aquanaut Luce系列型號7968/300R計時碼錶與型號5260/1455R超複雜功能錶，PP皆採用隱密式鑲嵌於錶圈鑲嵌長方形切割鑽石與彩色藍寶石，綻放彩虹光彩，特別是身價近逼1億元的Aquanaut Luce型號5260/1455R三問報時珠寶錶，面盤上密鑲130顆重8.66克拉長形鑽石，錶圈、錶殼側邊與錶鍊運用隱形鑲嵌工藝鑲上799顆約45.05克拉長形切割彩色藍寶石，排出迷人的彩虹色調，搭載具三問功能R27自動上鍊機芯，是超級VIP才能向總部申請購買的珍罕款式，馬來西亞國王蘇丹伊布拉欣即收藏一只。

▲▼PP,Franck Muller 。（圖／翻攝IG）

▲PP Aquanaut Luce型號5260/1455R具三問報時的超級複雜功能珠寶錶，99,244,000元。

從華麗的彩虹錶獲得啟發，PP創作Aquanaut Luce耳環與戒指，兩件珠寶均採用隱密式鑲嵌技法，由彩虹色調的寶石圍繞中央鋪排閃亮美鑽，有多種戴法的耳環再垂墜3顆鑽石與彩虹墜，戒指的戒環則由兩道鑽石圍著中央彩虹色調寶石，巧妙呼應Aquanaut Luce珠寶錶的錶圈設計。

▲▼PP,Franck Muller 。（圖／翻攝IG）

▲PP採用隱密式鑲嵌白鑽與彩色寶石的Aquanaut戒指。

瑞士名錶Franck Muller近日也為亞太區推出獨家的Round Skeleton Baguette 31 毫米彩虹腕錶，尺寸較過去同系列錶款更小巧，錶圈鑲嵌60顆長方形切割藍寶石、紅寶石和沙弗萊石，錶殼側面也鑲滿美鑽，搭配顯露鏤空機芯的面盤，相當貴氣，另有錶圈鑲嵌鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠等四大寶石款式。

▲▼PP,Franck Muller 。（圖／翻攝IG）

▲Franck Muller亞太區獨家的Round Skeleton Baguette 31彩虹錶，3,268,000元。（圖／Franck Muller提供）

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關鍵字：

風Luxury, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Franck Muller

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