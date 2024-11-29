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KOHLER多功能蓮蓬頭竟有潔面儀　洗臉、去角質、按摩直接搞定

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記者蔡惠如／綜合報導

美國廚衛品牌KOHLER近年調整價格策略，將品牌內入門款單品變得更親民，擴大消費族群體驗，因應居家用品多功能化趨勢，近期推出SpaViva多功能蓮蓬頭，結合美容儀在商品上，搭配蓮蓬頭內噴出的微氣泡，可提供洗臉、按摩、去角質、清潔身體等多種功能，全部在同一處就可以完成，售價約1.2萬元。

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭。（圖／品牌提供）

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭，內建可拆式潔面儀。（圖／品牌提供）

今年微氣泡成為多家衛浴品牌在蓮蓬頭上的新趨勢，其氣泡標榜小到可深入毛孔，能清潔臉上的殘妝、髒污與油脂，KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭標榜自家MicroBubbler技術，可深入毛孔清潔達到減少油脂的效果，並搭載一款可拆卸的潔面儀，可安裝去角質刷、身體清潔儀等多款刷頭，潔面儀可使用Type-C充電，出外旅遊也可帶上，成為今年的明星商品。

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭。（圖／品牌提供）

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭。（圖／品牌提供）

另一款WaterMind感壓馭水蓮蓬頭，採用仿生技術，以0.1mm噴嘴能根據水壓自動調整噴射效果，解決老舊建築水壓不足的問題，並確保每次淋浴都擁有均勻水流，花灑設有自動閉合功能，有效防止滴水與水垢堆積，延長使用壽命，售價從3,400元至4,600元不等。

以往消費者較難直接走進專業店鋪選購，KOHLER今年9月於信義新天地A9開設全新形象店，在周年慶期間也吸引不少過路客，擴大接觸體驗，而KOHLER時常也給消費者一種難以企及、高端的印象，近年也因應入門單品調整價格策略，以更親民的產品讓民眾入手，疫情期間台灣市場業績獲得159%的高成長，最受歡迎的單品除了蓮蓬頭外，還有加熱毛巾架。

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭。（圖／品牌提供）

品牌表示，廚衛用品除產品本身之外，售後服務也很重要，針對台灣市場目前已有50個服務據點，日後將持續擴大，另外也提供基本安裝服務，讓消費者更省力，預計日後也將提供從規劃、購買到安裝的一條龍方案，即便是小區域整修也能輕鬆達成。

▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲特力屋公布2024年熱銷單品TOP5。

2024年僅剩倒數1個月，特力屋日前公開全年熱銷明星單品前5名，其中有4款商品都幾乎是居家必備，並反應出因應電費調漲節能需求、健康概念風潮以及居家升級等趨勢，而免治馬桶座還連三年銷售量突破萬件，不到7,000元的入手價也是熱銷的原因之一。

▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲特力屋星億55W調光調色LED吸頂燈附遙控器，售價4,490元。

特力屋根據今年1至10月內部數據資料，彙整出今年熱銷明星商品前5名，依序為「LED遙控吸頂燈、淨水器、免治馬桶、電動工具組及人體工學電腦椅」，反應出今年電費全面調漲政策，拉抬更省電的LED吸頂燈買氣。

▲特力屋公布2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲特力屋Smart Wash瞬熱式溫水洗便座，售價9,990元。

此外，台灣即將在2025年邁入超高齡社會，意即65歲以上老年人口占總人口數已經達20％，健康與實用的居家家電，也逐漸成為消費者採購選項，包括除氯、除菌、變頻式恆溫功能，意即直接出熱水的機能性飲水器，以及實惠款的儲熱式免治便座，到多功能全家人適用款的瞬熱式免治便座等熱門度均居高不下。

關鍵字：

廚衛品牌, 蓮蓬頭, 美容, 消費者, 水壓

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