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范冰冰立體禮服宛如自帶反光板　自己打光也像黑魔女

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▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿巴黎高級訂製服品牌Stephane Rolland秋冬禮服現身香港活動。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

一向勇於挑戰不同時尚風格的大陸女星范冰冰，近日出席時尚雜誌《Vogue》香港活動，選穿巴黎高級訂製服品牌Stephane Rolland秋冬禮服，此件黑色禮服不僅左右袖子採不對稱設計，胸前還向兩邊延伸出立體尖角，形成相當搶眼的U型輪廓，由於立體設計採用白色緞面布料，網友戲稱她好似自帶反光板，幫自己打最美的光。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰選穿剪裁大膽的禮服，被網友戲稱像帶著反光板。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

設計師Stephane Rolland創立的同名品牌，以具建築感設計的高級訂製服著稱，加拿大天后席琳狄翁（Celine Dion）就是品牌擁護者，曾穿著誇張蓬袖的深V禮服登台表演。范冰冰此次所穿的2024秋冬系列新裝，胸前立體的U輪廓向上延伸出尖角，既像反光板，也讓人聯想到安潔莉娜裘莉演出《黑魔女：沉睡魔咒》的造型。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰同時搭配Hearts On Fire的White Kites鑽石耳環，2,080,000元。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

除了禮服剪裁突出，范冰冰也搭配美國鑽石品牌Hearts On Fire珠寶增添亮點，選戴White Kites系列鑲嵌總重約10克拉鑽石耳環，設計靈感源自白尾鳶翱翔天地的動感姿態，展翼設計優雅大氣，為她增添女神氣勢。

►范冰冰香肩、美背全都露　浪漫禮服出自台灣設計

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