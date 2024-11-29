劉品言優雅OL裝絕配萬寶龍山景包　換穿蝴蝶結禮服好俏皮

▲劉品言搶先演繹萬寶龍Happy Holidays系列收納包，30,300元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）為即將來臨的聖誕節推出Happy Holidays系列配件，以冬季仙境為主題，結合品牌標誌性的白朗峰，於象牙白包款上以黑色線條描繪如水墨畫效果的冬日景色，女星劉品言難得穿上班族風格套裝示範收納包，是節慶氣氛與實用功能兼具的最佳選擇。





▲萬寶龍Happy Holidays系列手提包，49,200元。

萬寶龍Happy Holidays系列共推出5款新作，包括手提包、收納包、#MY4810登機行李箱、筆套與#146小型筆記本，各自呈現迷人山景，細看手提包的包身上還有人們在山區搭帳篷露營、騎腳踏車、健行與滑雪的圖案，且飾有鋼筆筆尖形狀的皮革細節，讓人一眼就認出是萬寶龍之作。





▲劉品言穿Sophie Couture禮服搭配寶格麗珠寶出席金雞影展。（圖／翻攝esther88 IG）

劉品言穿上大地色系套裝，示範萬寶龍Happy Holidays系列收納包，流露優雅氣息；風格百變的她也可以很俏皮，日前穿著亞塞拜然禮服品牌Sophie Couture的禮服搭配寶格麗（BVLGARI）出席金雞影展，腰際裝飾碩大搶眼的金色蝴蝶結，為端莊造型增添幾許可愛，她也搞笑說：「大家也喜歡這般安靜優雅的me吧！手涼的話可以放進我的蝴蝶結裡。」

