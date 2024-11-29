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調酒冠軍黃俊儒用飲品說故事　吉比鮮釀推四款草莓新飲

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記者蔡惠如／綜合報導

位於台北國父紀念館附近的創意餐酒館Cog & J，以沉浸式故事調酒概念吸引眾多酒客，主理人黃俊儒本季亮相的全新調酒系列，透過「人物」、「時間」、「地點」與「事件」四大故事元素，結合創新酒品設計，打造獨特體驗。吉比鮮釀餐廳首次推出期間限定草莓季特調飲品，易入口的酸甜讓消費者感受甜蜜冬天。

▲冬季調飲。（圖／各業者提供）

▲主理人黃俊儒推出全新冬季調飲。（圖／各業者提供）

調酒「Mei」靈感來自一位從事心靈療癒的台灣女孩，酒品以橫濱8號琴酒、銀針白茶、紫蘇和草莓調製而成，並融入野薑花香氣，呈現平靜心靈；「雲南春城」則是以雲南昆明的四季如春景致為靈感，使用狼仙人掌萊姆琴酒、玫瑰與水蜜桃製成，酒香與草本氣息交織，展現彩雲之南的獨特韻味。

▲冬季調飲。（圖／各業者提供）▲冬季調飲。（圖／各業者提供）

▲Mei象徵心靈的平靜與療癒；雲南春城Flower Show象徵雲南獨特的風情與文化魅力。

「擲硬幣Flip A Coin」在酒杯內有一枚印幣，隨機出現的Yes或No，讓飲者思考現在人生中的選擇題，採用聖雷米法國白蘭地、茉莉與海鹽調和，並融入芳泉巧克力艾碧斯與龍膽草，濃厚的風味反映出權衡利弊；「乾派與濕派Drys And Wet」以美國禁酒時期為主題，融合龍舌蘭、南非國寶茶與甜椒，帶來既復古又具衝突感的多層次口感，目前全新調酒系列已全面上架。

▲冬季調飲。（圖／各業者提供）▲冬季調飲。（圖／各業者提供）

▲擲硬幣Flip A Coin象徵人生充滿選擇卻又豁然開朗的心境；乾派與濕派Drys And Wet象徵禁酒令下瑪莉鮮明的人物特色。

吉比鮮釀餐廳今年首次推出期間限定草莓季特調飲品，使用法國草莓果泥與台灣在地新鮮草莓，祭出4款草莓特調，於即起至2月底於全台分店販售供應。

▲冬季調飲。（圖／各業者提供）

四杯的草莓系列調飲中，「草莓檸檬汁」為唯一一款無酒精特調，由濃郁草莓果泥與特調檸檬汁融合，酸甜交錯滋味，清爽又不甜膩；「草莓卡魯哇拿鐵」是款香甜熱調酒，使用Kahlua咖啡酒與君度香橙酒，加入溫暖牛奶與草莓果香結合，層層疊疊的濃郁果香與溫暖奶香，適合冷冷冬日品嚐。

「草莓愛爾沐樂」使用台灣在地新鮮草莓、薄荷與薑汁啤酒，再加入富有獨特香蕉與丁香香氣的小麥酵母愛爾啤酒，薄荷草本香氣與草莓酸甜滋味在清爽氣泡中釋放，喝起來清新爽口；創意啤酒調酒「草莓麻吉IPA」使用2023年「世界啤酒大獎」金牌的麻吉IPA啤酒，再加入新鮮萊姆、海鹽和濃郁草莓果泥，特殊啤酒花帶來的微微果香氣與草莓一拍即合，迸出創意新奇的味蕾體驗。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

調酒, 創意餐酒館, 草莓季, 新鮮草莓, 故事元素

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