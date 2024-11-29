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「貝嫂」深V蕾絲裝性感又帥氣　露一手1387萬「錶王」閃爆

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▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢身穿深V蕾絲衣與帥氣黑裝，搭配PP上千萬元的全鑽錶。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的同名時尚品牌位於倫敦Dover Street旗艦店歡慶開幕10周年，她特別舉辦派對與親友一起慶祝，身為主人的她穿搭自然是全場焦點，她穿著性感無比的深V蕾絲半露美胸，搭配黑色喇叭褲裝，性感又帥氣，是自家品牌的最佳代言人。

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲PP Nautilus全鑽版Ref. 7118/1450珠寶錶，13,875,000元。（圖／翻攝PP官網）

有趣的是維多利亞貝克漢每張照片，無論是單拍或與來賓合影，全是左手叉口袋、站三七步的pose，因此左手亮出「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列全鑽版Ref. 7118/1450珠寶錶，從錶殼、錶圈到錶鍊均以雪花鑲嵌工藝鋪鑲美鑽，面盤也密鑲一排排鑽石構成浮雕波紋圖案，共鑲有2,364顆總重約11.63克拉的圓形明亮式切割鑽石，價格高達13,875,000元。

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢與女兒哈珀現身力挺維多利亞貝克漢。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

貝克漢與掌上明珠哈珀也現身VICTORIA BECKHAM旗艦店一起同歡，父女倆各穿經典不敗的海軍藍與黑色長大衣亮相，貝克漢興致一來還化身DJ炒熱氣氛，以行動展現對老婆維多利亞的支持。
 

►Lisa穿20萬LV男裝開法拉利超帥　戴200萬「錶王」更吸睛

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關鍵字：

維多利亞貝克漢, 貝嫂, 貝克漢, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗

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