秋冬肌膚好乾荒？5款口碑保濕推薦　快速解決你的煩惱

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

邁入秋冬，肌膚覺得乾荒粗糙，肌膚不僅只要補油，也要補水，盤點口碑保濕產品，讓你安穩度過這個冷冷的季節。

▲肌研 極潤保濕化粧水，170ml，440元。

完美結合4重玻尿酸，添加日本樂敦獨家「乳酸菌發酵玻尿酸」，以及超級玻尿酸、玻尿酸、水解玻尿酸，強化肌膚屏障，為肌膚帶來更卓越持久的保濕力！

▲王者玫瑰凝水彈力精萃露，150ml，1,280元。

結合明星商品大馬士革玫瑰花水與玫瑰花瓣精油，養出柔嫩水亮的好膚況；植物萃取的小分子玻尿酸具有高度滲透力，一抹迅速修復調理膚況、軟化角質、使肌膚達到更有彈性狀態

▲DARPHIN 全效舒緩保濕平衡露，150ml， 2,000元。

質地輕盈溫和、快速吸收的保濕露，92%天然來源成分，為肌膚立即補水，緊緻毛孔，淨化失衡敏弱肌，注入超修復B5複方、高滲透玻尿酸X海藻糖、蜂鳥樹萃取精華，舒緩修復同步改善肌底保濕平衡，強化原始肌膚屏障。

▲ORBIS 芯生悠精華保濕噴霧-虹光限定版，50ml，630元。

添加水通道關鍵成分與雪之下精華，輕輕一噴，將潤澤送達肌膚，賦活剛保養好時的理想膚況，解決日間乾荒粗糙煩惱，柔和細緻的噴霧也能深入彩妝膜，並於肌表均勻分布形成保護膜，為肌膚補充滋潤的同時完美防護肌膚。

▲ONE BY KOSE 米微導深層修護精萃，60ml，1,550元。

添加日本首創潤澤改善有效成分，能引導肌膚達到高潤澤密度、緊緻光滑的潤澤改善導入美容液。增加保濕成分，降低酒精含量，透過超微細乳化技術，保持水潤感的同時，提升緊緻感和潤澤感。