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萬寶龍水彩畫風格顯示日與夜　浪漫女錶融入日常穿搭

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▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒佩戴萬寶龍寶曦系列晝夜顯示腕錶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）以書寫工具起家，配件與腕錶設計也巧妙融入書寫元素，最新寶曦系列女錶靈感源自書寫和水彩畫世界，推出30毫米日期顯示自動腕錶，以及錶徑分別為30毫米與34毫米兩款晝夜顯示腕錶，簡潔優雅的設計搭配實用功能，完美融入日常穿搭。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲萬寶龍寶曦系列晝夜顯示腕錶34毫米款，131,100元。

具兩種尺寸的萬寶龍寶曦系列晝夜顯示腕錶，視覺焦點落在宛如一抹彎月的日夜顯示窗，以水彩畫風格的天體圖案呈現24小時不斷變化的天空，展現浪漫風格；同系列的自動日期腕錶設計概念相同，面盤外圈採用靈感來自夜空攝影運用長時間曝光技巧拍攝照片的「星軌」沖壓技術，包圍著錶面上的數字與鑽石時標，6時位置則設有杏形日期視窗，兩款不同功能女錶均配有白色小牛皮鱷魚紋錶帶與緞面圖紋藍色小牛皮錶帶。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲萬寶龍寶曦系列自動日期腕錶30毫米款，105,900元。

IWC為女性打造的柏濤菲諾日夜顯示自動腕錶34，則以詩意手法詮釋日與夜，於6時方向設置不斷旋轉循環的太陽與月亮盤，由上方的小三角形對應出晝夜，搭配點鑽時標，更添華麗感。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲IWC柏濤菲諾日夜顯示自動腕錶34，214,000元。（圖／IWC提供）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, IWC

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