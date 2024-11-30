孫芸芸S形火辣曲線楊謹華也讚嘆　魔鬼身材靠運動練成

▲孫芸芸秀自己設計的新手環，躺在沙發上的迷人姿態更吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸近日認真宣傳自創首飾品牌YUN YUN SUN新作，以及與好友成立的生活風格網站Inattention銷售的水晶手鍊，她果然是最佳代言人，穿上緊身露腰黑色洋裝搭配同名首飾品牌Decade系列寬版手鐲，慵懶躺在沙發上拍照，魔鬼級S形曲線畢露，讓女星楊謹華留言說：「妳那身材會不會太誇張的好。」她回應：「我每天都很認真的在運動。」





▲孫芸芸示範Valentino Garavani Viva Superstar包款，黑與棕色的組合令她傾心。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸除了擁有一雙傲人的美腿，她近來勤練運動也有豐碩成果，趟在沙發上腹肌中央的線條也相當明顯，成功練出「川字肌」，配上她招牌的發光小麥肌，模樣健康又性感，任何服裝都能輕鬆駕馭。





▲孫芸芸將冬日厚重的針織大衣穿出鬆弛感。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

邁入冬季孫芸芸最喜歡黑與大地色系穿搭，親自示範Valentino靈感源自1970年代藝術氛圍的Garavani Viva Superstar黑棕色包款，包身裝飾超大的V字Logo，此包款共有大中小3種尺寸；而粉絲好奇她到工作室上班怎麼穿搭，她將看似厚重的卡其色針織外套穿出鬆弛感，小心機是將外套往下拉微露香肩，配上牛仔褲就可以漂亮上班了。

