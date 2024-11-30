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蝴蝶結首飾經典不敗　Pandora亮色設計更活潑

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▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Pandora Timeless 緞帶系列首飾 。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蝴蝶結是經典不敗的幸福符碼，象徵兩端相遇連結，同時也傳遞浪漫與希望，丹麥品牌Pandora今年冬季便以Timeless緞帶系列新作，呼應「BE LOVE」主題，每一件作品以兩顆三角形切割的鋯石交織，中央鑲嵌圓形、長階梯形和錐型的鋯石，打造成精緻的蝴蝶結首飾，展現甜美風格。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora璀璨蝴蝶結項鍊（左）3,280元，璀璨蝴蝶結耳環2,480元。

Pandora Timeless緞帶系列款式豐富，包括基本款的小巧璀璨蝴蝶結耳環、戒指、鍊墜，單戴即十分搶眼，更華麗的版本為垂墜密鑲嵌鋯石長鍊的蝴蝶結耳環、點綴多個蝴蝶結的圈式耳環，此外，也為作品增添色彩，推出璀璨粉色蝴蝶結戒指，或以14K鍍金構成三道金屬戒環結合鋯石蝴蝶結，呈現時髦的雙色設計。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）
▲Pandora Pavé 密鑲蝴蝶結耳墜，5,980元。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora璀璨粉色蝴蝶結戒指，2,880元。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora璀璨緞帶蝴蝶結交織戒指，4,980元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也為Lifelong Bow蝴蝶結設計增添亮眼色彩，手鍊、項鍊鑲嵌粉紅或藍色施華洛世奇水晶，而以靈動緞帶線條構成的Hyperbola蝴蝶結胸針，末端還垂墜單顆閃亮的水滴形施華洛世奇水晶，適合與正式服裝搭配。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Lifelong Bow鍊墜，4,200元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Hyperbola蝴蝶結胸針，8,000元。

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關鍵字：

PANDORA, Swarovski, 施華洛世奇

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