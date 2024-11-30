套上凱特摩絲與Zara聯名衣　一秒變超模還能直接去跑趴

▲凱特摩絲親自上陣示範她與Zara聯名的服裝系列。（圖／翻攝katemossagency IG）

記者陳雅韻／台北報導

90年代紅極一時的英國超模凱特摩絲（Kate Moss），與各大一線品牌的合作總引起極大迴響，她的私服穿搭更掀起模仿風潮，是時尚圈傳奇人物，50歲的她至今影響力仍不容小覷，吸引Zara與她合作打造聯名系列服裝，設計靈感源自80、90年代她的個人衣櫥，不少款式一套上就能去參加派對了，一秒變超模。





▲凱特摩絲穿上與Zara聯名的閃亮細肩帶短上衣，適合參加派對穿搭。（圖／翻攝katemossagency IG）

凱特摩絲向來擅長混搭精品、平價服飾與古董衣，此次與Zara創作聯名系列，她特別找來好友、造型師Katy England攜手設計，所有作品均由她的私人珍藏出發，挑選當年她真正穿過的衣物進行復刻設計，例如日常好搭配的風衣、跑趴必辦的閃亮小背心，無論是率性、性感、復古風格均備，30日正式上市。





▲凱特摩絲驚喜現身10月中重新回歸的維多利亞的祕密大秀。（圖／路透社）

身為時尚圈指標人物，凱特摩絲每回公開亮相總是鎂光燈矚目焦點，她也力捧女兒Lila Moss跨足時尚圈，母女倆今年10月驚喜現身睽違6年回歸的美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大秀，一起當維密天使示範最新內衣，成就一段母女同台佳話。

