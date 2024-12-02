IKEA推出首款電動沙發RULLERUM　售價約2.5萬元起

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應可躺式電動沙發在台市場人氣不墜，現在IKEA也來加入戰場，近期推出旗下首款RULLERUM電動沙發，具有110度到140度的電動調節，而且還可增加單人模組，自由調節沙發的尺寸與長度，但僅有左右兩側座椅具有電動沙發功能，售價約2.5萬元起。

RULLERUM電動沙發系列以結合現代設計與實用功能為特色，提供多種配置與顏色選擇，適合不同空間需求，可將靠背與椅面調整至110至140度之間，不論是坐著休息、看電視，還是完全平躺放鬆，都能提供理想的支撐，椅底設計與地板保持11公分距離，方便掃地機器人清潔，方便維持沙發底部的整潔環境。

該沙發採用耐用且透氣的技術布料或皮革，具備細膩的觸感和良好的透氣性，適合長時間使用，號稱按鍵設計支持多達25,000次開合，隨按隨停的設計，能簡單操作停留在最適合的角度。

其系列涵蓋雙人座和三人座兩種主要配置，並強調可以增加單人模組以方便使用者規劃不同尺寸，但目前單人模組尚未開售，其系列售價從24,990元至42,990元不等，應該是IKEA店內最高價的一款沙發了。

義大利家具品牌NATUZZI拉圖誌邁入台灣市場20周年，從11／20至12／8期間於NOKE忠泰樂生活推出特展「與你的身體捉迷藏」，以打造夢幻童話居家場景為主題，呈現最新Comfortness系列，以及為台灣市場量身打造的Timeless沙發，其不對稱設計靈感來自綻放的花瓣，增添了夢幻童話氛圍。

▲為台灣市場量身打造的Timeless沙發。

另一亮點為全球首創的Wellbe全能體感沙發，搭載三組獨立電動調節系統，可針對腿部、腰部和背部進行精確調整，根據不同身型提供最佳坐姿支撐，並附設USB充電功能，讓使用者在享受舒適體驗的同時，仍可輕鬆連接電子設備，滿足現代生活需求。

▲Wellbe全能體感沙發。