fb ig video ETtoday search mobile

IKEA推出首款電動沙發RULLERUM　售價約2.5萬元起

>

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應可躺式電動沙發在台市場人氣不墜，現在IKEA也來加入戰場，近期推出旗下首款RULLERUM電動沙發，具有110度到140度的電動調節，而且還可增加單人模組，自由調節沙發的尺寸與長度，但僅有左右兩側座椅具有電動沙發功能，售價約2.5萬元起。

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

RULLERUM電動沙發系列以結合現代設計與實用功能為特色，提供多種配置與顏色選擇，適合不同空間需求，可將靠背與椅面調整至110至140度之間，不論是坐著休息、看電視，還是完全平躺放鬆，都能提供理想的支撐，椅底設計與地板保持11公分距離，方便掃地機器人清潔，方便維持沙發底部的整潔環境。

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

該沙發採用耐用且透氣的技術布料或皮革，具備細膩的觸感和良好的透氣性，適合長時間使用，號稱按鍵設計支持多達25,000次開合，隨按隨停的設計，能簡單操作停留在最適合的角度。

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

其系列涵蓋雙人座和三人座兩種主要配置，並強調可以增加單人模組以方便使用者規劃不同尺寸，但目前單人模組尚未開售，其系列售價從24,990元至42,990元不等，應該是IKEA店內最高價的一款沙發了。

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

義大利家具品牌NATUZZI拉圖誌邁入台灣市場20周年，從11／20至12／8期間於NOKE忠泰樂生活推出特展「與你的身體捉迷藏」，以打造夢幻童話居家場景為主題，呈現最新Comfortness系列，以及為台灣市場量身打造的Timeless沙發，其不對稱設計靈感來自綻放的花瓣，增添了夢幻童話氛圍。

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

▲為台灣市場量身打造的Timeless沙發。

另一亮點為全球首創的Wellbe全能體感沙發，搭載三組獨立電動調節系統，可針對腿部、腰部和背部進行精確調整，根據不同身型提供最佳坐姿支撐，並附設USB充電功能，讓使用者在享受舒適體驗的同時，仍可輕鬆連接電子設備，滿足現代生活需求。

▲IKEA推出首款電動沙發RULLERUM。（圖／翻攝IKEA官網、品牌提供）

▲Wellbe全能體感沙發。

關鍵字：

家具, 電動沙發, NATUZZI, IKEA, 舒適

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

絕不可能日久生情的三大星座！TOP 1一眼定生死、靠直覺選女友

絕不可能日久生情的三大星座！TOP 1一眼定生死、靠直覺選女友

哪一種痛最不能忍？測試你的心有多狠

哪一種痛最不能忍？測試你的心有多狠

林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

分手就做不回朋友三大星座！TOP 1感覺被背叛　當然要斷就斷乾淨 秋冬最值得投資的「工裝外套」一篇看懂怎麼穿　加碼9款百搭推薦 苗栗不是美食沙漠！6間必訪　全台唯一客家麻辣鍋、擂茶三吃 星巴克12／2起全品項第二杯半價　本周五特價85折再送小白單 宋慧喬43歲慶生照再度美出新高度！身材管理祕訣公開　吃豆腐瘦下來 國民初戀秀智超會穿！水鑽套裝超顯瘦、毛絨背心層次疊穿法時髦又保暖 嘉義必住國際品牌飯店6亮點！早餐、霜淇林都能DIY　迎賓禮滿滿台灣味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面