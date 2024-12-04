韓星都在穿的Diesel終於登台！火紅D字手刀收藏　開賣時間、地點搶先看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由一眾韓星們帶火的義大利品牌Diesel，終於聽到了大家的心聲，即將在2024年12月份正式登陸台灣，位址就選在台北信義A11！

來自義大利的Diesel以強烈的前衛風格、卓越設計的丹寧作品著名，BLACKPINK成員Jisoo與Lisa，曾經分別演繹人氣的D字鏤空服裝與爆款1DR Bag，Jennie也選擇了Diesel的破壞感透視衫作為歌曲造型；還有許多名人包括aespa團員們、(G)I-DLE Minnie和雨琦、TWICE Momo和娜璉、NewJeans團員們、泫雅，不論是在舞台上還是私服中，都能看見Diesel服裝出現的身影，幾乎洗版了明星的社群。

今年Diesel更宣佈了由Seventeen成員Hoshi擔任亞太區品牌大使，圈粉更多年輕粉絲，而透過眾星的帶貨，品牌標誌性的D字Logo成為了時尚迷、粉絲們紛紛搶著入手的目標，好消息是，現在想購買Diesel再也不需要遠赴國外，在台灣就能逛到最新商品了！

Diesel宣布即將於12月份正式登陸台灣開設專門店，地點位於台北信義新光三越A11，品牌入門款1DR系列手袋，以及D字金屬牌背心、基礎上衣等單品都會引進，更多詳細內容屆時請鎖定《美麗佳人》報導。

▲Diesel 1DR 黑色肩背包NT$22,500，Diesel針織平口背心NT$14,000。



【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 時髦女生都默默收藏Charles & Keith這款大包！加碼推薦3款小CK派對風手袋

● 毛毛外套該怎麼穿搭？柔軟又保暖的6種搭配推薦一次看