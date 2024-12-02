職場表達小白必修！用5種方式說話　讓人覺得更專業

▲在職場上說話有幾點要注意，工作會更順手。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

職場上除了能力之外，說話的方式也會影響別人對你的專業評價。有時候，一句話的表達可能成為你在他人眼中的分水嶺。以下整理了幾個說話技巧，讓你在職場中展現更成熟、更專業的一面。

介紹自己時，聚焦於工作內容

當你的職位名稱聽起來不夠亮眼，不必糾結於職銜，改為說明你負責的工作內容。

不要說「我是XX公司的助理」，而可以改成「我是XX公司負責企劃案執行的XXX」。這樣的介紹方式，既能顯示你的職責，也讓人更容易對你的專業留下印象。

用「團隊討論」取代「問主管」

與人協作時，避免用語表現出你在層級上的劣勢。

當需要回應時，別說「我問問看主管」，而改為「我會和團隊討論一下再回覆您」。這樣不僅提升你的專業形象，也能展現你在團隊中的參與感和責任感。

減少「我」字開頭的陳述

職場中，過度以自我為中心的語句容易讓人感到你的視角過於狹隘。

試著把「我覺得」、「我認為」改為更中立的表達，例如「根據數據顯示」、「從目前的情況來看」。這不僅讓你的表達更具客觀性，也能提高說服力。

別問「這樣可以嗎？」

處理專業事務時，避免頻繁詢問對方是否認同，尤其是涉及你專長領域的問題。

與其說「這樣可以嗎」，試著改成「這是我的建議，有什麼需要調整的地方，請再告訴我」。這樣既展現了你的專業判斷，也為對方留下討論的空間，而不是讓人懷疑你的能力。

謙遜是好事，但不是姿態放低

過度的低姿態有時候會讓人覺得你缺乏自信，甚至被認為好欺負。

與其頻繁說「不好意思打擾了」，不妨使用更中性的語句，例如「麻煩您撥冗處理，謝謝」。溫和且堅定的表達方式，能讓人感到尊重，同時又不會失去你的專業態度。