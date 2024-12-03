20歲的你該知道的存錢概念　現在開始，30歲後會感到巨大差距

▲從20歲就開始理財，等同比別人更早規劃。（圖／pexels、unsplash、達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

許多20至30歲的年輕人對於理財感到陌生，覺得還不用擔心這些，但其實這個階段，正是建立財務基礎的關鍵時期。從調整習慣到實際執行，逐步學會理財不僅能讓你更有安全感，也能幫助你實現更大的財務目標，知道4大理財觀念，透過檢視和改進，現在開始，在30歲後你會發現跟別人的巨大差距。

現在就開始思考退休儲蓄的重要性

20幾歲剛入社會，退休似乎遙不可及，你可能覺得還太早，但其實正因爲如此，提早開始儲蓄，才能讓時間為你效勞。假設你從25歲開始每月存下2,000元，一年就是24,000元，十年後就是24萬元，這還不算利息或投資帶來的增長。



更重要的是，儲蓄的過程能讓你感受到財務增長帶來的成就感，激發你更積極地管理財務。試著從少買幾件不必要的衣服或減少非必要開銷開始，你會發現自己的財務自由度逐漸提升。

存下緊急備用金

人生充滿不確定性，可能是一份意外失去的工作，或一場突如其來的疾病，沒有足夠的緩衝金，可能讓你陷入財務危機。專家建議，應儲備至少3至6個月的生活費，涵蓋基本開銷如房租、交通費及日常支出。



這筆備用金能讓你面對突發狀況時有底氣，還能給予你在職場上尋求更適合工作的靈活性，避免被迫接受不適合的職位，或是在面臨職場調整期更有安全感。

了解保險的重要性

保險是財務規劃中的安全網，為你預防災難性損失提供保障。無論是健康保險、旅遊險或汽車意外險，每月繳納的費用可能不多，但在需要時卻能減少龐大的經濟負擔。



想像你因火災失去了所有財產，或因健康問題無法工作，保險就是那個能讓你重新站起來的後盾。為自己規劃適合的保險方案，讓財務風險降到最低。

避免擁有信用卡債務

信用卡是方便的支付工具，但也可能是債務的陷阱。如果不清楚帳單支付規則，或總是依賴最低還款額，很容易在不知不覺中負債累累。



而且良好的信用評等對未來申請貸款至關重要，別在20歲時就毀了自己的信用評等，不良的還款紀錄會影響你購房、創業等重大計劃。學會量入為出，確保每月帳單按時全額繳清，是避免債務危機的關鍵。