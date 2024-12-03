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萬人點讚！柳翰雅：心態就是人最好的風水、相信什麼就會吸引什麼

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▲▼柳翰雅：心態就是人的最好風水 。（圖／翻攝自小紅書）

▲阿雅在大陸人氣頗高。（圖／翻攝自小紅書/阿雅、FB/Aya阿雅官方粉絲團，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

46歲柳翰雅（阿雅）近來演藝重心移至大陸，日前她在《小紅書》分享，人說的每句話都有能量，如果你總是說很煩、很累、很倒楣，你相信什麼就會吸引什麼，更會引來不好結果，她認為事情總是一體兩面，心態就是人最好的風水。

柳翰雅說道：「每句話都有能量，如果你總是說負面的話或是心中有負面的想法，那麼你很難從外界得到正面的反饋。心理學上有一個概念叫做『心理實現的預言』，就是一個人常說哪句話，很有可能成他的生命預言。」

▲▼柳翰雅：心態就是人的最好風水 。（圖／翻攝自FB/阿雅）

只要你說了這句話，你的潛意識就會想證明這句話是對的，事情就會默默朝這個方向去推動， 你相信什麼就會吸引什麼，當你一直在討論不好事情的時候，你也正在散發同樣的信號，會引來不好的結果。

▲▼柳翰雅：心態就是人的最好風水 。（圖／翻攝自FB/阿雅）

她說：「心態是人最好的風水，因為任何事情發生都有兩面性，大家都說福禍相依，所以要學會轉變心態，相信凡事的發生必有利於我，日常要多給自己一些正面的心理暗示。現在開始要把『太難了』改成『問題不大』；把『我好累』，改成『我搞得定』，把『我好煩』變成『我真厲害』，遇到困難要告訴自己，自己有能力會度過一切難關，要相信自己很優秀、很幸運，你值得一切美好。」

關鍵字：

正面心態, 幸運, 人生觀, 自我肯定, 心理實現

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