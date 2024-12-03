麗晶精品滿2萬元送TUMI　BELLAVITA滿額送四季酒店住宿

▲麗晶精品、BELLAVITA年末優惠，圖為BELLAVITA今年中庭耶誕造景。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年末耶誕節即將到來，麗晶精品與BELLAVITA寶麗廣塲與分別以獨特主題和豐富回饋方案，祭出滿滿節慶購物優惠迎貴客，麗晶精品消費滿2萬元就能有滿額禮，還推美到不行的節慶美食加分年末派對，BELLAVITA消費滿額直接送四季酒店住宿，還有耶誕點數雙倍送。

▲麗晶獨家品牌Anne Fontaine FELEGANCE亮片墊肩上衣，與JOYCE黑色緞面長禮裙，價格店洽；Gianvito Rossi Chester短靴，價格店洽。

麗晶精品從12／12起至12／29期間舉辦「耶誕禮讚購物季」，匯聚國際精品與節慶限定商品，為高端消費者帶來高端奢華的購物饗宴。活動期間單日消費滿2萬元起，可獲TUMI AirPods Pro收納包、高端香水或真絲口袋巾等精緻禮品。

▲麗晶精品海瑞溫斯頓 Winston Cluster系列 Wreath鑽石項鍊，價格店洽。

▲麗晶精品Bvlgari新品Tubogas 18K玫瑰金丹泉石頸鍊，價格店洽。

在節慶限定商品方面，館內多家品牌也推出獨家款式，如Harry Winston的Cluster系列鑽石項鍊，與BVLGARI的Tubogas丹泉石頸鍊，以及Cindy Chao與Damiani推出的周年紀念款珠寶。並推出視覺美味兼具的節慶美食，包括Lady M推出草莓起司千層蛋糕、Jean-Paul Hévin的巴黎風情巧克力月曆等，送禮或自用都適合，日本Tsubaki Salon的粉雪草莓鬆餅則以甜蜜滋味，為顧客帶來冬季的溫暖享受。

▲Jean-Paul Hévin佳節限定的獨家限量的聖誕新年倒數月曆，售價4,980元。

▲麗晶精品Pierre Hermé 攜手藝術家Dimitri Rybaltchenko，打造Pierre par Pierre聖誕限定系列，宛如珍稀寶石盒的聖誕倒數日曆，售價2,980元。

BELLAVITA今年以「Snowy Wonderland」為主題，從即起至明年1／1，在中庭展出北國般的白雪秘境，享受溫馨浪漫的節慶氛圍。為迎接購物熱潮，商場推出全館滿額回饋活動，依消費累計金額提供多樣好禮，涵蓋從德國WMF湯鍋、RIEDEL紅酒杯到泰國四季飯店河景房住宿券等豐富選擇，滿足不同層級的消費需求。

活動期間累計消費達5萬元，可兌換實用廚具或餐飲禮券，消費超過50萬元還可獲得PHILIPS高效抗敏除濕機及御膳料理套餐；消費120萬元即可獲得泰國四季飯店一泊一食住宿券，搭配餐飲禮遇，為高額消費者提供極具吸引力的回饋。而12／23至12／25期間，更推出會員點數雙倍回饋活動，讓購物效益倍增。

此外，BELLAVITA還推出如「聖誕秘境尋寶趣」與「許願抽獎」趣味活動，單日消費達8,000元即可參加，有機會抽到BALMUDA烤麵包機或豪華餐飲套餐。館內餐飲品牌也針對平日消費者提供多重優惠，讓節慶購物增添更多驚喜與樂趣。