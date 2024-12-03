BTS成員Jin正裝造型迷死人　抱小狗入鏡更萌

▲FRED全球形象大使Jin抱著小狗一起拍節慶形象照。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BTS防彈少年團成員Jin，今年6月退伍後積極展開事業佈局，成為法國珠寶品牌FRED全球形象大使，也成為義大利時尚品牌GUCCI全球代言人，在時尚圈相當活躍，他也不忘回歸最愛的音樂，10月發行首張個人專輯《Happy》，為自己立下新的里程碑。近日FRED節慶形象照，就以人氣紅不讓的他當主角，抱著小狗入鏡，再次征服粉絲ARMY的心。





▲Jin身穿正裝搭配FRED標誌性的Force 10手環與PAIN DE SUCRE系列戒指。

Jin拍攝FRED節慶形象照，身穿正裝搭配品牌Force 10手環、PAIN DE SUCRE系列彩色寶石戒指的經典珠寶，親自示範聖誕節或跨年之際型男穿搭，他一派紳士的模樣帥氣指數破表，再抱著可愛小狗或拉著氣球合影，更顯活潑俏皮。





▲Jin同時是GUCCI全球品牌代言人。（圖／GUCCI提供）

31歲的Jin不僅顏值高，179公分的他身材比例也絕佳，是標準的衣架子，GUCCI相中他的潛力簽下他當全球代言人，由他展現品牌的多元風格，日前他宣傳最新專輯時，就穿著品牌創意總監Sabato De Sarno設計的皮革夾克、黑色西裝等最新力作亮相，當最稱職的代言人。

