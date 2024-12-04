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有多少分手其實是氣話？別讓妳的感情輸在「我以為他能懂」

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記者鮑璿安／綜合報導

愛情有很多事情，不是愛對方就能滿足一切，我們常常陷入對方怎麼不了解自己的困境中，無奈做了再多，只感動了自己。以下幾個戀愛中的盲點，值得一起檢視。

＃他怎麼都不懂我？

男女想法本來就有巨大差異，女生思考的很細緻，常常遇到令男人捉摸不透的場景。就像女生覺得對方去哪裡都應該報備以示尊重，但是男生會覺得，沒有特別的為何要說。女生生氣不回男生，其實是想要對方知道錯誤之後來哄哄她，男生卻以為女生需要靜一靜。於是就變成，女生覺得男生不愛她，都不懂得珍惜她，男生也覺得對方什麼都要生氣，說白了，還是缺少溝通，兩人都以為自己足夠了解對方，其實什麼都不清楚。

＃最好的相處模式

這時如何相處就成為最主要的問題了，其實兩人都應該適時，把對方當成朋友或家人一樣的存在。我們對待朋友，就不會用高標準去審視對方，也不會強加自己無理的要求給他，所以愛情有時候不能抓得太緊，累的只是彼此。

＃分手說多了，真的離分手不遠了

很多情侶吵架，都會把分手掛在嘴邊，多次的和好，都只是因為剛好有人認輸。但是有沒有想過，如果這次他也不前進，你也不願意回頭呢？有很多感情都輸在了「你以為」，你生氣提了分手，以為他會懂你的情緒，只是太多次爭吵，讓他也懷疑這段感情。最後誰也沒找誰，別人問起為何分手，也不過是一件雞毛蒜皮的小事。所以改掉吵架就愛說分手的習慣吧，這句話一點也不好玩。

關鍵字：

愛情, 相處, 溝通, 分手, 盲點

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