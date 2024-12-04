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新光三越開賣日本4大伴手禮　必比登年菜組加持春節時光

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▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）

▲百貨推年節伴手禮，新光三越今年規模多達360款，創歷年之最。（圖／新光三越、遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在即將到來的乙巳蛇年，新光三越春節禮品預購也在近期登場，主打日本四大知名伴手禮品牌首度登台，其中包括屢獲殊榮的知名甜點品牌，從金氏世界紀錄到百年老店，為消費者的年節禮盒添光，另推結合各家手路菜的「必比登精選年菜組」，加持除夕夜桌上風光。

▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）

▲新光三越推出5大米其林必比登餐廳，打造的精選年菜組 推薦價2,799元（獨家／全台限量1,000組）。

春節即將到來，新光三越一年最受重視的伴手禮預購壓軸登場，品項從149款增加到360款直加2.5倍，讓消費者選好選滿，今年特色伴手禮佔比約達6成，因應小家庭趨勢，年菜也著重在單項選品，讓消費者自行選擇屬意的菜餚，而唯一的年菜組則請必比登餐廳端出5款招牌菜，雞湯、東坡肉到油飯通通有。

▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）

▲Henri Charpentier 費南雪與瑪德蓮16入禮盒 推薦價1,124元（獨家，首度登台）；RUYSDAEL 杏仁酥片綜合餅乾36入禮盒 推薦價1,500元（獨家，首度登台）。

主打的日本4大伴手禮包括Henri Charpentier費南雪禮盒，其銷量獲得金氏世界紀錄認可，成為最矚目的新銳品牌。同樣引人注目的還有RUYSDAEL，這家可追溯至1923年的東京西點老店，其杏仁酥片餅乾禮盒，還特別以東京國立博物館典藏的唐織圖樣包裝，風雅十足，而LOUIS ROBUCHON更將米其林星級餐廳的料理靈感融入奶油餅乾，將黑松露、龍蝦番茄等頂級食材結合，創出新味，以及擁有「JR東日本伴手禮大賞」招牌的東京車站的Butter Butler。

▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）

▲LOUIS ROBUCHON（Pâtisserie La Gare）路易．侯布雄 米其林之味奶油餅乾禮盒 推薦價1,680元（獨家，首度登台）；Butter butler新春16入禮盒 推薦價1,080元（獨家，首度登台）。

除了伴手禮，新光三越今年再推米其林星級年菜組合，集結11位米其林星級主廚的招牌菜，包括台北美福大飯店米香的紅刺蔥牛小排、陳泰榮主廚的粵式糕點、陽明春天的經典年菜等，另特別推出限量1,000組的「米其林必比登推薦餐廳精選年菜組」，內有陸園東坡肉、山內雞肉蔗香燻雞切、祥和蔬食松露油飯、馨苑醬燒膳牛三寶與膳馨金線蓮雞湯，售價2,799元。

▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）

近期遠東百貨也針對耶誕節推薦相關伴手禮與美食選項，包括晶華酒店爐烤火雞禮籃，售價5,680元；採用切達、康堤、布列、帕瑪森、高達、曼徹格乳酪6款熟成乳酪製成的「絹絲谷涵心經典熟成乳酪蛋糕禮盒」，售價2,880元，另還有採用雪國空運來台的新鮮諾貝松、藍柏、索拉花、藤球、松果與肯尼卡乾果所製作的耶誕花圈，搭配紅絲絨蛋糕的Sweet Chen金絲絨耶誕花圈禮盒。在紅絲絨蛋糕表層覆蓋上食用金箔，添加奢華感，售價4,980元。

▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）

▲晶華酒店爐烤火雞禮籃。

▲百貨年節伴手禮。（圖／新光三越、遠百提供）

▲絹絲谷SILK SWEET 涵心經典熟成乳酪蛋糕禮盒。

關鍵字：

伴手禮, 春節, 年菜, 新光三越, 日本

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