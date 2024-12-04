大雪紛飛的清冷感！冬季必噴的3款香味　男女都行超質感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年男女香已經可以說是不分界線，只要喜歡、適合自己，用什麼香水都可以打造出迷人氛圍，以下就分享多款質感木質香調，不管男女噴都會讓人瞬間戀愛。

＃Moncler 冬日橙香木淡香精，100ml、售價6,460元

「羽絨服之王」Moncler近年很受到歡迎，超強的禦寒力以及顯瘦版型，穿過的人都回不去，這次再度推出全新的香氣，調香師Antoine Maisondieu從白皚皚的冬季雪峰，壯麗山脈作為靈感，運用橙花、粉紅胡椒、龍涎香、麝香以及檀香，打造出雪季清爽寒冷的天氣以及山川壯闊之感。

＃MONTBLANC 黑色大班淡香精－極致焚香，125ml、售價6,000元

MONTBLANC以書寫工具在商務精品之中一直引領奢華地位，其中，黑色大班更是經典之作，模擬墨水書寫出來的氣息，珍貴的索馬利亞焚香奠定濃郁層次的基調，搭配龍涎香、海地香根草以及印尼廣藿香，交織出濃重到淡出不同的筆觸變化，宛如把書寫透過香氣展現出來。

＃LACOSTE ORIGINAL經典男性淡香精，100ML、售價3,350元

以獨特的法式運動風成為質感穿搭的LACOSTE，對1984年經典LACOSTE Original香氛致敬，發表全新的經典男性淡香精，富有現代感的木質琥珀馥奇調，透過柑橘、佛手柑展現清新前調，接著鼠尾草、薰衣草展現出深邃中調，最後檀香木、廣藿香和東加豆交織出悠長的氣息，是具有新穎潮流的時髦氣息。