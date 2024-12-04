「瓊瑤小說」誠品闢線上專區　《窗外》限量紀念版79折

▲瓊瑤今被證實在家輕生離世。（圖／翻攝自臉書／瓊瑤）

記者蔡惠如／綜合報導

作家瓊瑤於淡水家中輕生，享壽86歲，其身前著作的散文與小說作品超過60餘本，且許多都被改成電視電影，聲名遠播，在證實死訊後引發社會譁然，瓊瑤為知名度最高的華文作家之一，誠品書店也在線上即時發動策展，將旗下作品包括《窗外》、《梅花英雄夢》等小說推出79折起優惠，讓讀者即時珍藏。

繼劉家昌傳出癌逝消息之後，新北警消證實，知名作家瓊瑤今天下午在淡水區住家輕生死亡，經救護人員發現已無呼吸心跳，本名陳喆的瓊瑤，1938年生於四川成都，是知名的言情小說作家、編劇與影視製作人，25歲時在《皇冠雜誌》發表了正式出道作《窗外》，1964年由中影將其作品《婉君表妹》、《啞女情深》翻拍成電影，電影於1965年先後上映。而瓊瑤影視作品也捧紅許多男女主角，包括甄珍、秦漢、林青霞、秦祥林、林鳳嬌等等。

▲誠品線上推出瓊瑤作品優惠。（圖／翻攝誠品線上網頁）

為紀念瓊瑤，誠品線上也在12／4至明年1／5期間推出「華文愛情小說女王~紀念瓊瑤」專頁，包括其作品《窗外》、《握三下，我愛你》、《梅花英雄夢》以及《瓊瑤經典作品全集》套書等，都推出79折起優惠。