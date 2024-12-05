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少即是多！盤點清爽好用的「羽量級保養」　吸收快速有感不易制敏

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

很多人都認為，保養就是越多、越滋潤才能抵抗歲月的痕跡，但卻因此出現爆痘、敏感等問題，尤其是在天氣不穩定的時候，極簡保養反而會成為「加分」的關鍵，以下就分享多款無負擔的「羽量級保養」，輕盈呵護更能養膚。

＃title.p 緊緻修護胜肽精華，售價1280元

title.p,SNOW FOX,肌研,保濕,精華,。（圖／品牌提供）

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連林心如都愛不釋手的緊緻修護胜肽精華，可以說是超強的補水高手，非常輕盈的水潤質地，含有68種活性胜肽的天然萃取成分「MP68多益肽」，搭配鎖水磁石和極地藻蛋白，可以迅速賦予肌膚滿滿能量，有感散發水潤光澤。

＃SNOW FOX 煥顏A醇雙酵晚霜，售價1680元

title.p,SNOW FOX,肌研,保濕,精華,。（圖／品牌提供）

日本專利的A醇配方添加，還有北海道專利Aqua Ceramide，可以針對肌膚進行保濕修護，雖然是A醇成分，但是較為低的劑量敏感膚質也可以輕鬆使用，搭配清酒酵母及酒粕，能夠迅速舒緩敏感，保持肌膚水潤透亮。

＃肌研 極潤金緻高效保濕精華液，售價580元

title.p,SNOW FOX,肌研,保濕,精華,。（圖／品牌提供）

肌膚做到最基礎補水，其實就可以擁有很好的膚況，由日本樂敦製藥研發8種玻尿酸成分：乳酸菌發酵玻尿酸、修復型玻尿酸、微米穿透玻尿酸、超級玻尿酸、水解玻尿酸等，可以迅速為肌膚打造超強防禦力，由裡嫩到外。

關鍵字：

title.p, SNOW FOX, 肌研, 保濕, 精華

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