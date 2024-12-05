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別讓細節壞了完美質感！粉絲用太快的「明星護手霜」直接升級加大版了

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬季節不僅臉要加強保濕，像是手部、雙唇等細節，也要特別呵護，才能讓整個人看起來狀態更好，所謂「魔鬼藏在細節」別讓這些小地方毀了好氣質，以下就分享多款修護好物，秋冬絕對不能少。

＃SAWAA ⽅⾈舒緩滋養護⼿霜，75ml、售價980元

SAWAA,曼秀雷敦,ORBIS,護手霜,護唇膏,保養。（圖／品牌提供

非常受到歡迎的質感系文青保養品牌SAWAA旗下最熱賣⽅⾈舒緩滋養護⼿霜，過去常態版本30ml，因為粉絲實在太喜歡，直接推出75ml加大版，韓國專利CalmYang萃取搭配蓼藍萃取配方，可以深度修護舒緩手部肌膚，同時保護肌膚不受外在刺激傷害。即日起至2025年1月2日更在新竹遠東巨城購物中心推出概念快閃店，提供優惠組合或是限量加大版販售。

＃曼秀雷敦 純淨植物潤唇膏，4g、售價175元

SAWAA,曼秀雷敦,ORBIS,護手霜,護唇膏,保養。（圖／品牌提供

不添加色素與防腐劑的潤唇膏，是很受到喜愛的純淨選擇，這款單品更是選用蜂王漿、麥盧卡蜂蜜、有機蜂蠟及嚴選蜂膠添加，在修護滋潤雙唇的同時，更有白芒花籽油、椰子油、夏威夷果油及燕麥仁油能夠深層潤澤，但是使用起來一點都不會油膩，共有無香味、香橙、佛手柑三種味道可選。

＃ORBIS 櫻花滋潤護手霜－藍金彩繪版，70g、售價300元

SAWAA,曼秀雷敦,ORBIS,護手霜,護唇膏,保養。（圖／品牌提供

櫻花向來是很能代表日本的香氣，這次透過Lipidure-NR、染井吉野櫻葉精華與植物性神經醯胺誘導體，幫助雙手浸潤在滿滿的養護成分之中，同時可以阻絕外在刺激形成保護膜，更獨特的是將水晶礦石擁有的自然治癒力，描繪成絕美的圖案插畫，設計在護手霜的包裝，運用天然的色彩搭配，讓人在保養的同時感到舒適自在。

關鍵字：

SAWAA, 曼秀雷敦, ORBIS, 護手霜, 護唇膏, 保養

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