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日本@COSME美妝TOP 3出爐！看似陌生「冠軍卸妝油」背景大家都熟

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記者李薇／台北報導　圖／romandyou IG、decorte_official IG、attenir_official IG

日本@COSME美妝評鑑網站，一直以來都採取網友對商品評分的方式，在日本美妝界頗具公信力，很多人購買商品之前都會先看排行榜評價，2024年尾聲，品牌也在IG發表年度綜合評價最受觀迎的TOP 3，接下來要去旅行的人主攻這幾樣就對了。

TOP 3：rom&nd 根纖染眉膏

rom&nd,黛珂,Attenir,保養,@COSME,美容大賞,日本,美妝。（圖／IG）

近年韓系彩妝在日本也很受到歡迎，rom&nd更是美妝達人Saerom Min在2016年所創立，以親民的價格很容易上手的特點，在韓國迅速火紅，之所以可以打敗眾多日牌、拿下綜合評價第三名的原因，是因為它的著色度不僅很自然，更可以刷出根根分明的眉毛毛流感，所以擁有高度好評。

TOP 2：黛珂 絲柔調光蜜粉

rom&nd,黛珂,Attenir,保養,@COSME,美容大賞,日本,美妝。（圖／IG）

日本女孩通常喜歡具有透明感的妝效，黛珂的絲柔調光蜜粉不僅可以達到控油持妝，重點是粉質輕盈，完全不會讓人有厚重感，同時可以打造出肌膚通透感，而且不只是網友評價超高，這款單品更拿下多個美妝大賞殊榮，獲得美妝雜誌《VOCE》、《美的》、《LIPS》的肯定。

TOP 1：Attenir 淨顏亮膚卸妝油

rom&nd,黛珂,Attenir,保養,@COSME,美容大賞,日本,美妝。（圖／IG）

Attenir對台灣女性來說也許比較陌生，但它其實是FANCL集團旗下專門科研抗老保養的品牌，1989年成立至今已經35個年頭，而淨顏亮膚卸妝油更是在2016年就誕生的產品，以天然芳療植物萃取打造的高效配方，很多人覺得洗完肌膚會有透明感，重點是手濕使用沒問題，而且後續不需洗臉也不會有油膩感，使用起來超療癒。

關鍵字：

rom&nd, 黛珂, Attenir, 保養, @COSME, 美容大賞, 日本, 美妝

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