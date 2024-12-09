申敏兒《因為不想吃虧》　「人生只有一次，我們沒有那麼多時間」

文／人物誌

「討厭別人的人才是吃虧的一方，被討厭的人又不吃虧。」

韓劇《因為不想吃虧》一開局的這句話，讓人想起《被討厭的勇氣》中提到的「所謂的自由，就是被別人討厭」，因為有了「被討厭的勇氣」，我們才不會為了不被討厭，而費盡心思去尋找別人的認同，反將自己捲入他人的人生課題。

與其花時間去討厭別人或害怕被討厭，還不如把時間用於練習「不在意」，它能幫助我們心隨所想、自由自在地創造自己想要的生活模樣。

以「吃虧」與「不吃虧」的抉擇為主軸的《因為不想吃虧》，講述從小就必須與別人分享母愛的孫海英（申敏兒飾），因為不想再事事讓步，而成為了一個「絕不能吃虧」的人。因未婚身分而無法升職和享受公司提供的結婚福利的她，便主動向便利商店員工金志旭（金永大飾）求婚，進而展開逗趣又揪心的故事。

▲韓劇《因為不想吃虧》。（圖／tvN，下同）

「馬匹是被掌握韁繩的人牽著跑的，請不要讓別人掌控屬於你的韁繩。」



家庭中，我們常隨著父母的步調前行；進入學校後，也會因同儕壓力而順其意而行；出了社會，各種再複雜不過的人際關係，更是讓人處理到焦頭爛額。好像自己的人生就是一直在尋追認同，或是一再滿足他人的期待。

當金志旭想順著名義上的哥哥的要求而出國，張室長語重心長地跟他說出了這句話，希望他能明白自己的人生道路只有自己能做選擇，別人是無法介入也不能掌控的，畢竟「人生只有一次，我們沒有那麼多時間」，要為自己而活，走出一條自覺最好的人生之路。

「無論我們做出什麼選擇，都是為了讓自己幸福。」



海英的「絕不能吃虧」不被人理解，大多數的人都覺得她過於斤斤計較，但明白海英之所以如此的背後是為了保護自己的志旭，在海英出國前，默默地寫了封信給她：「如果這是一個沒結婚、你也不會吃虧的世界，或者如果這是一場你和真愛真正的婚禮，那肯定會更完美。但無論我們做出什麼選擇，都是為了讓自己幸福，所以即使這是假婚禮，只要你能真的幸福，那我就覺得值得了。」

每個人的一生都會經歷無數個選擇，可能一個選擇就會產生蝴蝶效應而有了重大改變。我們無法也不能去干涉他人的評斷，更不要介入他人的課題，唯一能做的就是好好對待自己的該做的事，問心無愧對己負責就足夠了；至於他人的聲音，我們也無能為力，試著「不在意」，或許就不會被困住了。

《因為不想吃虧》雖然是浪漫愛情喜劇，但也探討了寄養家庭、虐童、育兒與職場霸凌等，在輕鬆詼諧之外，更值得我們去深思這些社會議題。

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