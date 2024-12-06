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走在時尚尖端！2025 Pantone色「摩卡慕斯」盤點　輕鬆畫時髦眼妝

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

Pantone（彩通）2025年的代表色已經出爐，以具有溫暖感的摩卡慕斯（Mocha Mousse），為世界帶來療癒新趨勢，想要搶先走在時髦前線，以下就盤點多款摩卡慕斯色的眼妝單品，帶有溫柔感的暖調大地色，可以說是很適合亞洲女性的肌膚使用，是一款可甜可鹹的百搭色調。

＃YSL 時尚四色眼影盤 #710奢燦裸棕，售價3100元

Pantone,摩卡慕斯,YSL,I`M MEME,A.M Fairyland,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

在2023年全面更新的時尚四色眼影盤，以更加軟糯、顯色的質地，搭配上馬特拉斯V型凸紋皮革搭配金色LOGO設計，搶攻最時髦的眼影盤，2024年再度新增4款不同的新色，其中，從品牌創辦人聖羅蘭位於摩洛哥故居的交誼廳為靈感，將名媛、仕女在此微醺寒暄的奢華溫馨，透過簡約暖意大地色，展現其杯觥交錯的情境。

＃I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #03，售價530元

Pantone,摩卡慕斯,YSL,I`M MEME,A.M Fairyland,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

最懂調色的I'M MEME其彩妝很受到小資女喜歡，其中#03號小棕盒更是百搭好上手的單品，是目前8款配色裡面最熱銷的款式，一盤集結眼影與頰彩，等於輕鬆就可以完成整個妝容，而且帶有暖調的米棕色，上班、約會都可用，小巧設計帶出門更是最方便首選。

＃A.M Fairyland 迷光掠影眼彩盒 #AM01，售價1180元

Pantone,摩卡慕斯,YSL,I`M MEME,A.M Fairyland,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

由台灣彩妝師Alice所創立的品牌，以細緻服貼的顯色度，深受許多粉絲喜愛，尤其是專為台灣女性打造的色選，不管是新手、老手都可以輕鬆玩出自己的風格，其中，#AM01更是任何人都可以駕馭的基礎色調，乾淨的發色度輕鬆暈染出絕美眼妝，單用或是疊擦都很有質感。

關鍵字：

Pantone, 摩卡慕斯, YSL, I’M MEME, A.M Fairyland, 眼影, 彩妝

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